Tencent Games, yeni global oyun markasını tanıttı

Oyun geliştiricisi Tencent Games, yeni global oyun markası Level Infinite’i tanıttı.

Tencent Games, tüm dünyada oyun severlere yüksek kalitede oyunlar sunmak üzere hayata geçirdiği yeni oyun markası Level Infinite’in lansmanını gerçekleştirdi.

Level Infinite’in açıklanan ilk oyun listesinde; NExT Studios’un PC oyunu Synced: Off Planet ve mobil oyunu Don’t Starve: Newhome oyunlarının yanı sıra, Lightspeed & Quantum Studios ve TiMi Studio Group ile farklı üçüncü parti geliştiricilerin oyunları ile, oyun tutkunlarının favorileri arasında yer alan Arena ve Valor: Yeni Çağ gibi yeni ve güncellenmiş oyunlar yer alıyor.

Level Infinite, kendi oyunlarını yayınlayan farklı stüdyoların oyunlarıyla listesini zenginleştiriyor: Fatshark’ın PC ve konsol için şu an oynanabilen oyunu Warhammer: Vermintide 2 ve gelecek yıl yine PC ve konsollar için çıkarılacak Warhammer 40,000: Darktide oyunları, Sharkmob’un 2022’de piyasaya sürülecek Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oyunu, 10 Chambers’ın şu anda erken erişimle Steam’de oynanabilen GTFO oyunu, Daha önce 2022 yılında PC ve konsollara geleceği açıklanan Metal: Hellsinger ile, Funcom’un The Game Awards etkinliğinde duyuracağı yeni oyunu.

Level Infinite’in hayata geçişinin, Tencent Games’in küresel bir yayıncı ve güvenilir bir marka olarak evriminde bir sonraki aşamayı temsil ettiğini belirten Tencent Games Global CEO’su Michelle Liu, “Nerede ve nasıl oynarlarsa oynasınlar, oyunculara yüksek kaliteli oyunlar getirmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Merkezi Amsterdam ve Singapur’da yer alan ve tüm dünyada çalışanları bulunan Level Infinite, stüdyolarına; teknoloji ile prodüksiyon yardımı, Hizmet olarak Oyunlar (Games as a Service - GaaS) ile yerel ve küresel pazarlar hakkında bilgi ve analizlerin yanı sıra, uluslararası yayın ve e-spor entegrasyonu konularında da destek ve hizmet sağlıyor.