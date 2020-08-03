Trade360 yeni işlem platformunu duyurdu

Global CFD işlemi sağlayıcısı Trade360 yeni çevrimiçi işlem platformunu tanıttı.

Global CFD işlemi sağlayıcısı Trade360 yeni özelliklerle birlikte her bir işlemi en fazla 2 kullanıcıyla sınırlandıran güncellenmiş kullanıcı arayüzüne sahip yeni çevrimiçi işlem platformunu duyurdu.

Şirket Temsilcisi Jon Richard şu ifadeleri dile getirdi: "CFD işlemindeki en yeni gelişmeler, daha özel ve piyasayı takip eden kullanıcıların artan talepleri, küçültülmüş tarayıcıya dayalı platformlarda yeni gereklilikleri de beraberinde getirmiştir."

Söz konusu yeni platform, 100’den fazla teknik gösterge ve grafik aracıyla birlikte kişinin hesap yöneticisiyle iletişime geçmeden her pozisyon için Belirli Kaldıraç ayarlamasına olanak tanıyor.Bir pozisyon açarken sigorta satın alımına olanak tanıyan Bireysel İşlem Koruması özelliği dikkat çekiyor. Ürün, 18 aylık geliştirmenin ardından son 3 aydır Faz-1 Beta sürümüyle satışa sunuluyor.