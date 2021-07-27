Tüm elektronik cihazlarınızı tek dokunuşla uzaktan kontrol edebileceksiniz

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği NEURec, bütün elektronik cihazları dokunmatik, biyometrik ve sesli komutlarla tek adresten kontrol etme olanağı sunuyor.

Gelişen teknolojilerle birlikte hayatımızın her alanında elektronik cihazlarla çevrili bir şekilde yaşıyoruz. Ev ve ofislerde aydınlatma, iklimlendirme, temizlik, eğlence ve daha pek çok ihtiyaç için kullanılan elektronik cihazların birçoğu ise uzaktan erişime imkan veren telefon uygulamaları ve uzaktan kumandalarla kontrol edilebiliyor. Ancak bu durum ciddi anlamda bir karmaşa oluşturuyor. Cep telefonları, her bir cihaz için yüklenen farklı uygulamalarla; ev ve ofisler ise sürekli kaybolan uzaktan kumandalarla dolup taşıyor.

Elektro-kontrol akıllı cihazı NEURec’le kontrol sende

Yakın Doğu Üniversitesi, bütün elektronik cihazları tek dokunuşla uzaktan kontrol edebilen akıllı NEURec cihazını üreterek bu karmaşaya son vermeyi amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Uluslararası Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fadi Al-Turjman liderliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tasarladığı elektro-kontrol akıllı cihazı NEURec, ev, ofis, klinik gibi yaşam alanlarındaki aydınlatma, iklimlendirme, ev aletleri, eğlence aletleri ve daha pek çok elektronik cihazın işlevlerini programlamaya ve kontrol etmeye yarıyor. Ayrıca, acil ve tehlikeli durumlarda yetkili kurumlarla otomatik olarak iletişime geçerek, olay odaklı uzak mesafe bildirimleri ile güvenliği de tek elde topluyor.

Günümüzün önemli teknoloji alanlarından olan fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı teknolojisi “Nesnelerin İnterneti” prensipleri ile çalışan NEURec,15 santimetreküplük kompakt boyuta sahip. Mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden ulaşılabilen NEURec, dokunmatik, biyometrik ve sesli komutlarla yönetilerek bütün elektronik cihazların tek adres üzerinden kontrol edilmesine olanak sağlıyor. NEURec, konforlu uzaktan erişimi sağlamak için WiFi, kablolu internet ya da Bluetooth teknolojileri de dahil olmak üzere çoklu arayüzle çalışabiliyor. Ayrıca benzer cihazlardan farklı olarak NEURec, kullanıcılarına cihazlarını diledikleri gibi adlandırma olanağı da sunuyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “NEURec, onlarca elektronik cihazı tek elden kontrol etme olanağı sunarak kullanıcılarına büyük bir konfor sağlayacak”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelecek stratejisinin merkezinde Ar-Ge, inovasyon ve yenileşmenin bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Araştırmacılarımızın geliştirdiği NEURec cihazı da bu stratejimizin önemli ürünlerinden biridir” dedi. Gelişen teknolojilerin hayatı kolaylaştırdığı kadar karmaşıklaştırdığını da söyleyen Prof. Dr. Günsel, NEURec’in onlarca elektronik cihazı tek elden kontrol etme olanağı sağlayarak, kullanıcılarına günlük hayatta büyük bir konfor imkanı vereceğini vurguladı.

Robot ve bilişim teknolojileri ile yapay zeka alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Hayatı, toplumu ve ülkemizi geliştirme misyonuyla bilim üretmeye devam ediyoruz. Akademisyen ve araştırmacılarımıza sağladığımız olanaklar ile üniversitemiz bünyesinde geliştirdiğimiz projeleri, ‘Üniversite 4.0’ vizyonuyla ürüne dönüştürerek ülke ekonomisine ve bilimsel üretkenliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.