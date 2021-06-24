Turizmin merkezine teknoloji üssü

Turizmin gözdesi Bodrum’a dünyanın önde gelen yazılımcılarını ve teknoloji yatırımlarını çekecek yeni bir merkez geliyor.

Bu yıl Bodrum’da 1 milyar lira değerinde projelere imza atan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Günümüzde teknoloji yatırımlarının ve çalışanlarının değeri hızla artıyor. Küresel şirketler en iyi teknoloji çalışanlarını kendilerine çekebilmek için yarış halinde. Bodrum’un bu anlamda da bir cazibe merkezi olabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Türkbükü bölgesindeki gayrimenkul yatırımlarımızın hemen yanında yeni ve büyük bir arazi satın aldık. Bu arazi üzerine bölgenin en büyük teknoloji üssünü kuracağız. Burada birçok yenilikçi proje üreteceğiz. Bu alanda Türkiye’yi ve Bodrum’u teknoloji üssü yapabiliriz. Yatırımlarımızı buna göre şekillendirdik" diye konuştu.

Pandemide birçok şirket yatırımlarını azaltırken, ilave 1150 kişiyi işe alan grup, Bodrum’da da 1 milyar liralık konut projesine başladı.