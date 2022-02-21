Türk Telekom yeni markası ‘GameOn’u tanıttı

Türk Telekom, gelişen oyun ekosisteminde, kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak amacıyla tasarladığı yeni markası GameOn’u tanıttı.

Türk Telekom, gelişen oyun ekosistemindeki kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak amacıyla tasarladığı GameOn’u ’Göster Gücünü’ sloganıyla hayata geçirdi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni markanın oyun severlere yönelik sunacağı hizmetler anlatıldı. Şirket yeni marka ile, oyun tutkunlarına özel internet kampanyaları, sektörde önde gelen dünyaca ünlü markalarla gerçekleştirdiği oyun iş birlikleri ve daha birçok fırsatla kullanıcıların oyun keyfine değer katmayı hedefliyor.

Oyun severlere, Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’a özel fırsatlardan, dünyaca ünlü oyun markalarıyla iş birliklerinden, oyunculara özel donanımlardan, oyun keyfini tamamlayacak marka ortaklıklarından, müşteri hizmetlerinde özel ekipten ve oyun turnuvalarından oluşan bir dünya sunulacak.

"Oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir evren oluşturduk"

Tanıtım toplantısında konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Fiber altyapıyı Türkiye’nin her köşesine taşıyor, ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla örüyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Son dönemde özellikle oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. GAMEON ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacağız. Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyunu ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GAMEON ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz” dedi.

Lansmana özel; 100 Mbps’ye kadar yüksek hızlı, yüksek yükleme (upload) kapasiteli fiber internet ve League of Legends (LOL) oyununa özel Efsane LOL Paketini içeren kampanya kullanıcılara sunuldu. Yeni marka ile kullanıcılar özel LOL kampanyası ile kostüm, deneyim puanı ve para (RP) gibi oyun içi özel fırsatlardan faydalanabilecek.