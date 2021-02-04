Türkçe rap yapan robottan sosyal mesafe ve maske uyarısı

Rap müziğe olan ilgisini tasarladığı robota yansıttı. Tolga Özuygur’un ortaya çıkardığı robot, rap yaparken sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Özuygur, "Bildiğiniz gibi bütün Youtuberler Rap parçası yayınlamayı çok seviyorlar. Benimde öyle bir yeteneğim olmadığı için Youtube Rapçisinin kendisini yapmaya karar verdim ve bir adet rap yapan robot tasarladık” dedi.

Sosyal medyada üzerinden yayınladığı videolarda yaptığı ilgi çekici projeleri paylaşan Tolga Özuygur, bu sefer Türkçe Rap yapan yapay zekalı robot tasarladı. İstanbul’un Seyrantepe ilçesinde bulunun atölyesinde yaptığı robotlar ve farklı tarzda elektronik makinaları sosyal medya üzerinden paylaşan Tolga Özuygur dünyada ilk defa bir yapay zeka robotuna Türkçe Rap söyletti. Şarkı sözlerinin tamamını “E-Bliss” adını verdiği robotun hazırladığını söyleyen Özuygur, oluşturulan şarkının tüm müzik platformlarında paylaşıldığını belirtti. Ayrıca robotun kafa tasarımında kullandığı tüm parçalarını özel olarak 3D yazıcıda tasarladığını söyledi.

“Rap yapma yeteneğim olmadığı için Rap yapabilen bir robot tasarladım”

Sosyal medyada video paylaşım yapan insanların birçoğunun rap şarkısı çıkardığını fakat kendisinin böyle bir yeteneği olmadığı için rap yapan bir robot tasarladığını söyleyen Özuygur, “Aslında ben Youtube kanalım için enteresan projeler yapıyorum. Bazen bir işe yarayan bazen de hiçbir işe yaramayan projeler ama bu projelerin hepsinin ortak yanı bunları üretmek için bazı yeni nesil teknolojiler kullanılması. E-Bliss’de buradan ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi bütün Youtuberler Rap parçası yayınlamayı çok seviyorlar. Benimde öyle bir yeteneğim olmadığı için Youtube Rapçisinin kendisini yapmaya karar verdim ve bir adet rap yapan robot tasarladık” dedi.

“Kelimeleri anlaması için yapay zekaya haftalarca rap dinlettik”

Robotun kelime alt yapısını ve sıralanışını öğrenmesi için haftalarca rap şarkıları dinletip kelime sıralarını öğrettiğini belirten Özuygur, “Bu yeni nesil yapay zeka altyapılarından bir tanesi. Aslında bir yapay zeka modeline haftalardır rap parçaları okutup dinletiyoruz. Bu sayede yavaş yavaş bir rap parçasının yapısını öğrenmeye başladı. Yani cümle yapısı, kelimelerin yapısı gibi nasıl dizildiklerine dair bir fikir sahibi olmaya başladı. Bunun sayesinde rap parçaları yazmaya başladı. Bu parçaların tamamını robotumuz tasarlıyor bizde yazdığı bu parçalar arasından bir tanesini kendisinin ilk teklisi olarak seçtik. Daha sonra tabi ki kendisine bu parçaları söyleyebilmesi için bir platform üretmemiz gerekiyordu bunun için açık kaynaklı bir insansı robot projesini kullandık. Bu parçaları okuyabilecek bir hale çevirdik daha sonra gerçek bir rapçiymiş gibi stüdyoda kayıt aldık. Sonra bu parçanın yapıldı ve arkaya müzik koyuldu ve robotumuzun ilk teklisi olan ‘Fiberim ıslak’ parçası çıktı” ifadelerine yer verdi.

“Uzmanlık alanı Türkçe rap yapmak”

Yapay zeka ile çalışan robotun uzmanlık alanının Türkçe Rap olduğunu belirten ve ileride robotuna bir albüm çıkarmak istediğini söyleyen Özuygur, “Robotun uzmanlık alanı Türkçe rap söyleyebilmek yani yapay zekasını bunun için eğittik tabi ki de ilerde bir albüm çıkarma gibi planlarımız var hatta bu ay büyük ihtimalle klip çekimi yapacağız. Daha sonra bunun vücudunu da inşa edip projeye devam etmeyi planlıyoruz. Dünyada pek çok müzik yapan yapay zeka projesi mevcut ama Türkçe Rap söyleyen bir robot daha önce olmadı aslında ilk defa ortaya çıkmış bir proje. Şuanda Spotify, Apple Muzik ve Youtube gibi pek çok platformda şarkısı yayınlandı” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin yeni teknolojilere ilgi duymaları için bu yola çıktık”

Özellikle genç nesilin bu tarz yeni teknolojilere ilgi duymaları için bu yola çıktığını belirten Özuygur, “Bu eğlenceli olmasının yanı sıra saçma bir proje olarak görünüyor olabilir ama bu tarz bir projeyi üretmek için arkada kullanılan pek çok profesyonel metot var. Aslında hem hobi hem de profesyonel anlamda kullanılan metotlar var 3 boyutlu baskıdan bilgisayar programlamaya bir yapay zeka modelini eğitmeye kadar pek çok sistemi bir arada kullanarak üretilen bir proje. Aslında bu tarz projeler yaparken bizim odaklandığımız konu insanların bu tarz konulara birazcık yönlendirmek heveslendirmek. Yeni nesil teknolojilere özellikle genç nesili biraz daha heyecanlandırmak amaçlı bu tarz projeler yapıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.