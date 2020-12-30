’’Turkcell güçlü altyapısı ve teknolojisi ile 2021’e yön verecek ’’

Murat Erkan, 2021’de atacakları adımların sinyalini verdi. Salgınla birlikte başlayan yeni dönemin ‘yeni ihtiyaçlarına’ cevap veren yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Erkan, pandeminin zor koşullarına rağmen 2020’de geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle teknolojinin olduğu her alanda 2021’e yön vereceklerini belirtti.

2020 yılındaki yatırımları değerlendiren ve 2021 planlarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ana odak alanları olan techfin, dijital servisler ve şirketlerin dijitalleşmesine odaklanan Dijital İş Servisleri’nde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek, “Bu dönemde müşterilerimizin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak dijital servislerimize yenilerini eklemeye devam ettik” dedi.

’’2021’in öncelikli alanlarında dijital servisler var’’

2020 yılında olduğu gibi 2021’de de öncelikli yatırım alanlarının dijital servisler olacağını söyleyen Murat Erkan, müşteri memnuniyetinin en önemli göstergeleri olduğunu belirterek,stratejilerini tüketici beklentilerine dair verileri baz alarak tasarladıklarını söyledi. 2020 yılında dijital servislerinin kullanımlarının önemli ölçüde arttığını belirten Erkan, pandemide üzerinde en çok çalıştıkları servislerden birinin TV+ olduğunu belirtti.

Operatörün mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready ürününün, takıldığı televizyonu akıllı TV’ye dönüştürdüğünü söyleyen Erkan, “TV+ Ready içerisindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150’den fazla canlı TV kanalına ve binlerce filme diledikleri her ekrandan ulaşabiliyor. Zengin bir içerik deneyimi hedefiyle çalıştığımız TV+, salgın döneminde üzerinde en çok çalıştığımız servislerden biri oldu. 2021’de de öncelikli alanlarımızdan biri olacak” diye konuştu.

’’2021 BiPMeet’in yılı olacak ’’

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya birçok yeni ihtiyacın çıktığını ve bu ihtiyaçların başında video konferans uygulamalarının geldiğini söyleyen Erkan, “Bu ihtiyaca cevap verebilmek için BiPMeet uygulamasını geliştirdik. BiPMeet’e 2021’de daha fazla yetkinlik kazandıracağız” diyerek, BiPMeet’in kullanıcıların kişisel verilerini korurken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı sunduğunu vurguladı. BiPMeet’in yabancı rakipleri karşısında çok güçlü bir şekilde piyasaya girdiğini söyleyen Erkan, “Kişisel veri güvenliğini sağlamak, en az hızlı bir hizmet sunmak kadar önemli ve değerli. Uygulamamız bu açıdan hem güvenilir hem kolay kullanımlı hem de yetkin” dedi.

Erkan,başta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim alanları olmak üzere dosya transferi ihtiyacına cevap veren ‘lifebox transfer’ uygulamasının da kullanıcılara paylaşmak istedikleri dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderme seçeneği sunduğunu belirtti.

’’2021’in gözde yatırım alanı e-ticaret olacak’’

Erkan, müşterilerinin pandemi döneminde artan online alışveriş ihtiyacına güvenilir bir seçenek sunmak amacıyla geliştirdikleri teknolojik pazar yeri ‘Turkcell Pasaj’ın 2021’de hızla büyüyeceğini kaydetti. Deloitte’un araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 73’ünün online alışverişlerde birden fazla kanal kullanmayı tercih ettiklerini, yüzde 78’inin ise markaların müşteri servislerine mobil cihazlardan bağlanmak istediklerini dile getiren Erkan, “Tamamen şirketimizin mühendislerince geliştirilen Turkcell Pasaj’a Dijital Operatör ve turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Türkiye’nin önde gelen tedarikçilerinin yer aldığı Turkcell Pasaj’da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün şirketimizin güvencesiyle müşterilere sunuluyor. Turkcell Pasaj ile 2021’de e-ticaretin güçlü oyuncularından biri olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Gamer’laraTurkcell desteği

Erkan, “Pandemi döneminde daha da büyüyen küresel oyun pazarından Türkiye’nin daha fazla pay almasına katkı sağlamak için 2020’nin son çeyreğinde hayata geçirdiğimiz ‘Gameventure’ programımız da 2021’de gelişme beklediğimiz iş alanları arasında yer alıyor. Program aracılığıyla yerli oyun pazarında yer almak isteyen genç oyun yazılımcılarına eğitim ve finansman yardımı yapacağız, Gameventure üzerinden geliştirilen oyunların piyasaya sürülmesinde de destek vereceğiz, bu sayede şirketimizin ‘oyun iş ortağı’ olarak bu sektörde de yer edinmesine olanak sağlayacağız” diye konuştu.

’’Geleceğin teknolojileri Turkcell’den çıkacak’’

Erkan, gelecek 10 yılda dünyayı şekillendirecek teknolojilerin birçoğunun bugün Turkcell tarafından etkin şekilde kullanıldığını ifade ederek,“Yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak teknolojilerin başında yapay zeka teknolojisi geliyor. Yapay zekayı hayatımızın her alanında daha yaygın şekilde görmeye başlayacağız. Bu noktada en önemli potansiyel büyüme alanlarından birisi de nesnelerin yapay zekası (AIOT) olarak adlandırılan ve yapay zekanın IOT (nesnelerin interneti) ile birleştiği alan. Yapay zekanın bu alanı dönüştürmesi ile birlikte giyilebilir teknolojiler, akıllı ev ve akıllı şehir teknolojileri, otonom fabrikalar ve üretim araçları gibi akıllı endüstri çözümleri ile birlikte çok önemli bir değişim yaşanacak” şeklinde konuştu.

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada hem Türkiye’nin hem de şirketimizin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şirketimizin bu alanlarda şimdiden pek çok ürün ve servisi bulunuyor. Dijital İş Servisleri şirketimizi bu alanlarda daha çok hizmet verebilmek için kurduk. Dijital İş Servisleri aracılığıyla şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin yapay zekası alanlarında katkı sağlamayı sürdürüyoruz”.

’’2021 büyüme yılı olacak’’

Operatör olarak 2019’da belirledikleri üç stratejik odak alanı, techfin, Dijital İş Çözümleri ve dijital servislerde bu yıl olduğu gibi 2021’de de hızlı büyümeyi sürdüreceklerinin altını çizen Erkan, “Önümüzdeki dönemde bu alanlarda hızlı bir büyüme yaşanacak, bunun Türkiye için ekonomik anlamda büyük bir fırsat oluşturacağı düşüncesindeyiz. 2021’de Türkiye ekonomisi sıçrama yapacağı bir döneme girecek. Bu ivmeden güç alarak büyüme yılı olarak gördüğümüz 2021’de de teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

’’Pandemi sürecinde çok şey öğrendik’’

Pandemi sürecinde ortaya çıkan sosyal ve ekonomik koşullarla mücadele ederken pek çok yeniliğe hızlıca adapte olduklarını belirten Erkan, bu süreçte beş kritik noktanın ön plana çıktığını belirtti.

Erkan sözlerine şöyle devam etti:

’’Yaşanan değişim ve dönüşüm telekom sektörünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Değişimden ekonominin, eğitimin ve iş dünyasının minimum seviyede etkilenmesini sağlamanın tek yolu güçlü bir telekom sektörüne sahip olmaktan geçiyor. Operatör olarak bu dönemde elimizdeki teknolojik altyapıyı, bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim sunmak için seferber ettik.

Evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan eğitim, evden çalışma süreçlerine geçişle birlikte fiber internet bağlantısına olan ihtiyaç bir kez daha ortaya çıktı. Bu bakımdan ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için altyapı yatırımlarını otak yapacağımız bir modeli hızla hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede kaynaklarımızı üst yapıda, ülkemize daha fazla değer kazandıracak projelere ayırabiliriz.

Pandemi süreci yerli ve milli dijital servislerin önemini de bir kez daha ortaya koydu. Operatör olarak BiP, BiPMeet, Yaani arama motoru, YaaniMail, TV+, fizy, lifebox, Dergilik ve Paycell gibi hayatın her alanına dokunan dijital servislerimizle global oyunculara bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde duran bir ekosistem kurmayı başardık. Kendi dijital servislerimizi zenginleştirmeli ve hayatımızın her alanına yaymalıyız.

İnternette geçirilen süre artınca siber alandaki güvenlik konusu da önem kazandı. Biz Dijital Güvenlik Servisi’miz ile bireysel müşterilerimize, Siber Güvenlik Merkezi’miz ile de kurumsal müşterilerimize güvenlik seçenekleri sunuyoruz. Kişisel verilerin güvenliğinin önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. O nedenle online dünyada daha da dikkatli olmalıyız.

Alışkanlıklarımız hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. 5-10 yılda yaşanacak dijital dönüşümü 2020’de yaşadık. Bu dönemde kurumların işlerine kesintisiz devam edebilmeleri için sundukları hizmet ve ürünleri, eğer mümkünse dijital ortamdan erişilebilir hale getirmeleri gerektiğini gördük. Aynı şekilde online alışveriş ve mobil ödemenin de yaygınlaştığını görüyoruz. Bu trendlerin hızlanacağını ve bu alışkanlıkların kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. O nedenle şirketlerin de müşteri alışkanlıklarındaki bu hızlı değişimi iyi okumaları gerekiyor’’.

BiP’ten tüm Turkcell’lilere yeni yıl hediyesi

Zorlu geçen 2020 yılının sonunda yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen tüm müşterileri için özel bir sürpriz hazırladıklarını aktaran Erkan, "BiP, 2020 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen haberleşme uygulaması oldu. 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan BiP üzerinden sadece 2020 yılında 30 milyar mesaj gönderildi ve 50 milyar dakika konuşuldu. Biz de müşterilerimize gösterdikleri bu teveccüh nedeniyle hem teşekkür etmek hem de onları yeni yılda evlerinden sevdiklerine bağlamak için özel bir hediye vermek istedik. Tüm Turkcell müşterileri 30 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında BiP üzerinden sesli ve görüntülü görüşmelerini internet kotalarını kullanmalarına gerek kalmadan yapabilecekler. Ayrıca uygulama üzerinden dijital ortamda bir araya gelerek 10 kişiye kadar ister görüntülü isterse sesli görüşerek yakınlarıyla hasret giderebilecekler. Bu vesileyle 2021’in hem ülkemiz hem de insanlarımız için iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.