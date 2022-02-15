Turkcell, Metaverse’de mağaza açacak

Sanal evrene ilgi hızla artarken, birçok şirket Metaverse’de hizmet sunmak için girişimlerini sürdürüyor. Turkcell de Metaverse’de ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladı.

Turkcell, Pasaj’la e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendirirken, tüketicilerin son dönemde artan online alışveriş taleplerine alternatif çözümler sunmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler kapsamında şirketin Metaverse dünyasındaki ilk mağazasının hizmete açılması planlanıyor. Şirket ekosistemindeki dijital servislerin de deneyimlenebileceği bir alan ile ürün satışlarının gerçekleştirileceği Metaverse mağazasının sanal ortamda yapılacak açılışına, sanal kimliği temsil eden avatarlarla katılım sağlanabilecek.

“Şirketin kalitesini ve güvenini sanal dünyaya da taşıyoruz”

Dijitalleşmenin her alanda önem arz ettiğine dikkat çeken Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Şirket olarak, mağazacılıkta da doğru yerde ve doğru zamanda kullanıcılarımıza ulaşabilmek amacıyla her ortamda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yenilikçi bakış açımızla Metaverse’de de yer alacağız. Şirket kalitesini ve güvenini sanal dünyaya da taşıyarak, burada müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Mağazanın yanı sıra şirket, teknoloji zirvelerini de Metaverse evrenine taşıyarak paydaşlarıyla sanal etkinliklerde bir araya gelmeyi hedefliyor. Ayrıca İnsan Kaynakları alanında şirketin iş ilanları, işe alım ve oryantasyon süreçlerinin de bu ortamda yürütülmesi düşünülüyor. Bu konuda hazırlıklarını sürdüren şirket; Metaverse ile ilgili gerekli altyapısal ve süreçsel aşamaların tamamlanmasının ardından kullanıcıları ve paydaşlarıyla sanal evrende buluşmayı hedefliyor.