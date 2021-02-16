Turkcell Teknoloji’den 2020 yılında 557 patent başvurusu

Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji, 2020 yılında 557 ulusal patent başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’de görev yapan bin 300 mühendis, dünya çapında birçok inovatif ürün ve hizmete imza atıyor. Sadece 2020 yılında yaptığı 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’nin lideri olan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor.

İnovasyon günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk şöyle konuştu:

“İnovasyon Turkcell’in ayrılmaz bir parçası. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’de, yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmeye ve katma değeri yüksek ürünlerle hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz. İnovasyon konusu, Türkiye’nin teknoloji alanında dünya çapında rekabet edebilmesi için son derece hayati bir öneme sahip. Bu nedenle bin 300’ü aşkın mühendisimizle ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve dünya çapında buluşmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz. Turkcell Teknoloji ile bir başka hedefimiz de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler sayesinde dünya oyuncuları yaratarak dijital ekonomide söz sahibi olmak. Birçok alanda olduğu gibi inovasyon alanında da sektörümüzün öncüsü ve lideri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

Şirket, son üç yılda bin 519 ulusal patent başvurusu gerçekleştirdi. Kuruluşundan itibaren amacını teknolojide sürekli öncülük olarak belirleyen Turkcell Teknoloji, AR-GE çalışmalarının sonucu ortaya çıkaracağı yenilikçi ürün ve servislerle ‘İnsan Merkezli Akıllı Toplum’ dönüşümüne öncü katkı sağlamayı amaçlıyor.