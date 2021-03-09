Turkcell, ‘Türkiye’nin En İyi Uygulama Yayıncısı’ listesinde 1’inci sırada yer aldı

Turkcell, ‘Türkiye’nin En İyi Uygulama Yayıncısı’ listesinde ilk sırada yerini aldı. Uygulamaları en çok indirilen yayıncı olarak bu yıl da listedeki liderliğini sürdüren operatörün, 2016’dan bu yana ilk sıradaki yerini koruduğu belirtildi.
Dünyanın ilk dijital operatörü unvanına yakışır şekilde projeler ürettiklerini ve Türkiye’ye yerli uygulamalar kazandırdıklarını ifade eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz dijital uygulamalarla da Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmak bizlere gurur veriyor. Bin 300’e yakın mühendisimizle bugüne kadar birçok yerli dijital servis geliştirdik ve yerli uygulamalarımızla kullanıcılarımızın verilerini güvenli bir şekilde ülkemizde tutuyoruz” diye konuştu.Verilen bilgiye göre, operatörün şu ana kadar toplam uygulama indirme sayısı 200 milyonu geçti. İletişim platformu BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 74 milyondan fazla indirilen BiP’in 192 ülkede bulunan kullanıcıları 400 milyara yakın mesaj gönderdi. Turkcell’in çok tercih edilen diğer uygulamalarından bireysel bulut platformu lifebox’a yüklenen dosya sayısı 8 milyarı aşarken müzik platformu fizy’deki içerik ise 40 milyona yaklaştı. Türkiye’nin ekranı TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakikaya ulaşırken 1 milyonu aşkın kişi ve bine yakın kurum ise Türkiye’nin e-postası YaaniMail’i tercih etti.