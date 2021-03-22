Turkcell, yerli teknoloji çözümleriyle şebekesini güçlendirmeye devam ediyor

Turkcell iletişim altyapısını, müşterilerine kaliteli şebeke deneyimini sunmak için yeni nesil teknolojiler ve yerli çözümlerle donatmaya devam ediyor. Şirket mühendislerinin yapay zeka, robotik süreç otomasyonu ve veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak geliştirdiği çözümler sayesinde olası kesintiler önceden tahmin edilebiliyor ve bu sayede ortaya çıkabilecek arızalara otomatik olarak müdahale yapılabiliyor.

Turkcell, son teknolojilerle müşterilerine kaliteli şebeke deneyimini yaşatabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Verilen bilgiye göre, operatörün şebekesinin ve servislerinin yönetildiği Servis Operasyonları Merkezi’nde kullanılan yeni nesil dijital teknolojiler ve yerli çözümler sayesinde şebeke performansı en üst seviyede tutuluyor. Mobil ve sabit erişim şebekesinin sağlıklı işlemesi için kullanılan 200 bini aşkın şebeke ekipmanından sağlanan alarmlar ve performans verileri akıllı makineler (robotlar) vasıtası ile analiz ediliyor. Bu sayede çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek olası sorunlara otomatik olarak uzaktan müdahale edilebiliyor. Ayrıca çözüm sağlanamayan arızalar ise saha ekiplerine otomatik olarak yönlendiriliyor.

Operasyonel süreçler akıllı robotlarla yürütülüyor

Söz konusu operasyon süreçleri yıllar içerisinde şebekede gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde yaklaşık yüzde 95 oranında dijitalleştirilerek akıllı robotlarla yapılmaya başlandı. Sahada çalışan Turkcell personelleri ise kendilerine özel olarak tasarlanmış olan Akıllı Asistan uygulaması ile ihtiyaç duydukları tüm bilgilere kolayca ulaşıp arızalara hızlıca çözüm bulabiliyor. Operatörün mühendisleri tarafından bu amaçla geliştirilen yapay zeka teknolojisi, hava koşullarından ya da cihaz arızalarından dolayı meydana gelebilecek servis kesintilerini önceden tahmin ederek kesinti yaşanmadan müdahale edilebilmesini sağlıyor. Bununla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından Çağrı Merkezi’ne gelen aramalar da anlık olarak takip ediliyor ve belirli bir lokasyonda çağrı yoğunluğu artışı yaşanırsa otomatik arıza analizi yapılarak ilgili Turkcell mühendisleri sistem tarafından robot aramalarla bilgilendiriliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak üstün iletişim altyapımızı kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin de katkısıyla her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımızla ana hedefimiz müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak. Bunun için bin 300’ü bulan Ar-Ge mühendisimiz ile var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğimizi maksimum düzeye çıkartıyoruz. Bugün geliştirdiğimiz teknolojiler ve yaptığımız çalışmalar dünya çapında örnek olarak gösteriliyor. Kendi mühendislerimiz önümüzdeki dönemlerde de geleceğin teknolojilerini kullanarak müşterilerimiz için yerli inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürecek”.