Turkcell’den gençlere özel paketler

Dijital operatör Turkcell oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yepyeni paketler hazırladı.

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için ‘GNÇ Bana Göre’ paketlerini hazırladı. Verilen detaylara göre gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen GNÇ Gamer Ben, GNÇ Sosyalleşen Ben ve GNÇ Net Ben paketleri, bol bol GB sunarken istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor.

“Gençlerimizi özgürce ihtiyaçlarına göre tercih yapabilmelerini sağlıyoruz”

Yeni ‘GNÇ Bana Göre’ paketleri ile gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini söyleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Gençlerin dilinden anlamak ne kadar önemli ise farklı alışkanlıkları olduğunu bilerek hareket etmek de bir o kadar önemli. Biz de yeni ‘GNÇ Bana Göre’ paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca seçtikleri paketi abonelik süreleri boyunca istedikleri zaman değiştirme özgürlüğüne de sahip olacaklar. İster oyun meraklısı olsun ister sosyal medyada bolca vakit geçiriyor olsun isterse arkadaşlarıyla uzun uzun konuşmayı seviyor olsun, ‘Bana Göre’ paketlerimizde her gencimize göre bir çözüm var” şeklinde konuştu.

Oyun sever gençlerin gözdesi: Gamer Ben

Oyun oynamayı ve espor izlemeyi seven gençler için hazırlanan GNÇ Gamer Ben paketi her yöne 5GB internet ve 1000 dakika konuşmaya ek olarak en popüler mobil oyunlardan PUBG Mobile ve Free Fire ile birlikte Twitch ve YouTube’da da geçerli ek 7GB internet sunuyor. Gamer Ben paketine yeni abone olanlara Paycell’den 10 TL’ye ek olarak 12 ay boyunca 1500 Paycell puan da hediye olarak hesaplarına tanımlanıyor. Gençler bu puanlarını dilerlerse biriktirebiliyor ya da hemen kullanabiliyor. Üstelik bu puanları ile ister internet, ister marka işbirliklerinden indirim satın alarak kullanabiliyorlar.

Her yöne 2000 dakika konuşma ve 8GB internet sunan GNÇ Net Ben paketi ile gençler bol bol konuşup özgürce internette dolaşırken; YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook için geçerli 2GB daha internete sahip oluyor.

Sosyal medyadan çıkamayanlara: Sosyalleşen Ben

Sosyal medyada çokça vakit geçiren gençlere özel hazırlanan GNÇ Sosyalleşen Ben paketi ise her yöne 4GB internet ve 1000 dakika konuşmaya ek olarak YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook’ta geçerli 7GB internet daha sunuyor.