Turkcell’in dijital ihracat hamlesi güçleniyor

Turkcell’in iştiraki olan Lifecell Ventures’ın geliştirdiği dijital uygulamaların şu an 30’u aşkın ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye ulaştığı açıklandı.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Turkcell uygulamaları, dijital ihracat için büyük önem taşıyor. Turkcell’in iştiraki olan Lifecell Ventures’ın geliştirdiği dijital uygulamaların şu an 30’u aşkın ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye ulaştığı açıklandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde ivme kazanan dijital ihracat hamlesinde son olarak Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel ile ortaklık sağladıklarını dile getirdi. Erkan, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures iş birliği ile yaşam ve iletişim platformu BiP, dijital TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede kullanıcıların hizmetine sundu. Aktif kullanıcı sayısı global olarak artmaya devam eden BiP’in, Karayipler’de yapılan tanıtımın ardından indirme sayısı 1 milyon oldu” diye konuştu.