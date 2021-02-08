Turkcell’in ‘Gameventure’ programına yazılımcılardan yoğun ilgi

Turkcell’in Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve yerli yazılımcı istihdamını desteklemek amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği ile başlattığı ‘Gameventure’ programına başvuru süresi yoğun ilgi sebebiyle uzatıldı.

Türkiye’nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak ve nitelikli genç yazılımcılar için yeni iş olanaklarının önünü açmak amacıyla Turkcell tarafından, oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği hayata geçirilen Gameventure programının başvuruları yoğun ilgi sebebiyle 26 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Yerli oyun yazılımcılarına hem eğitim hem de fonlanma desteği sağlayan Gameventure programına kısa sürede bin 200’den fazla yazılımcı kayıt yaptırdı.

“Kendi oyununun kahramanı olacak gençlerimizi bekliyoruz”

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Türkiye’nin global oyun pazarında daha iyi yerlere gelmesi için Gameventure programı aracılığıyla genç yazılımcılara ihtiyaç duydukları tüm desteği vereceklerini söyledi. Demir, “Ülkemizde yetişmiş nitelikli genç yazılımcılarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri ve yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için başlattığımız program kısa sürede yoğun ilgi gördü. Biz de başvuru süresini 26 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık. Gameventure, ülkemizin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alabilmesi için çok önemli bir proje. Yalnızca tüketerek değil üreterek de oyun pazarında yer almak isteyen yazılımcı gençlerimizi kendi oyunlarının kahramanı olmaları için programımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, Turkcell Akademi’nin Geleceği Yazanlar platformu üzerinden başvuruda bulunacak adaylar ilk olarak platformda yer alan oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacaklar. Eğitim fazını tamamlayan adaylar Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri ‘Game Factory’ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak. Gerekli şartları sağlayan oyunlara, operatörün yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fonlama toplama desteği sağlanacak. Piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar operatör desteği ile yayınlanacak ve operatöre ‘Oyun İş Ortağı’ olarak kazandırılacak.

Gameventure programına, gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gameventure web adresi üzerinden başvurulabileceği belirtildi.