Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom’dan gençlere siber güvenlik ödülleri

Türkiye Açık Kaynak Platformu ile Türk Telekom tarafından organize edilen gençlerin siber güvenlik alanındaki yenilikçi fikirleriyle yarıştığı ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’ tamamlandı. “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla düzenlenen fikir maratonunda; Unicorn takımı birinci, Eternal takımı ikinci ve Blocco360 takımı üçüncü olarak, toplamda 100 bin TL değerinde ödülün sahibi oldular.

Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi ve siber güvenlik alanında yenilikçi fikirleri teşvik eden projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Bilişim Vadisi iş birliğinde Türkiye Açık Kaynak Platformu koordinasyonunda “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’nu hayata geçirdi.

Üniversite öğrencilerinin ve yeni mezun gençlerin iş geliştirme, tasarım ve proje yeteneklerini kullanarak fikirlerini tek ya da takımlar halinde yarıştırdığı ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’ 13-17 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlendi. 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

İlk üçe 100 bin TL değerinde ödül

Fikir maratonuna katılan 11 ekibin fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. ‘Bioauth: Browser Fingerprinting ve Makine öğrenmesiyle Davranışsal Biyometrik Kimlik Doğrulama’ fikriyle birinci olan Unicorn takımı 50 bin TL, ‘DrawPass: Kullanıcıya Özgü Yazma ve Resmetme ile Biyometrik Kimlik Doğrulama’ ile ikinci olan Eternal takımı 30 bin TL ve ‘Blocco360: Yeni Nesil Blokzinciri ile Kimlik Doğrulama’ ile üçüncü olan Blocco360 takımı ise 20 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün bir araya gelmemize vesile olan siber güvenlik temalı yarışmalar, beşeri sermayemiz ve insan kaynağımızın gelişimi açısından çok değerli yarışmalar. Her birimizin ve kullandığımız bütün nesnelerin, günden güne daha bağlantılı hale geldiği ve dolayısı ile siber güvenlik risklerinin çokça arttığı bir dönemdeyiz. Kamu altyapılarının, özel sektörün ve bireysel yaşamımızın siber risklere karşı korunması için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi çok önemli. Bu yarışmalar çözüm üretmek isteyen genç nesillerin fikirlerine fırsat veriyor. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Yarışmaya katılan gençlerimiz, son derece yenilikçi çözümler üretmişler, kendilerini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya, yarışma ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye Açık Kaynak Platformu olarak, ülkemizde açık kaynak kodlu yazılımların gelişmesi ve yazılımcı sayımızın artması için rekabet öncesi iş birliği çerçevesinde farklı projeler yürütüyoruz. Bu bağlamda, kurucu ortaklarımız ve paydaşlarımız ile birlikte yarışmalar, seminer programları ve yazılım geliştirme projeleri hayata geçiriyoruz. Kurucu üyelerimiz arasında yer alan Türk Telekom ile birlikte düzenlediğimiz “Siber Güvenlik Fikir Maratonu” yarışmasına toplam 53 bireysel ve takım başvurusu alındı. Yapılan ön değerlendirme neticesinde 11 takımın proje fikri seçildi, jüri ve mentör heyetinden oluşan toplam 10 kişilik ekibin değerlendirmesi neticesinde dereceye giren ekipler belirlendi. Platform olarak ülkemizde yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Siber güvenlik alanında yapılan bu yarışma ile Platform bünyesinde Siber Güvenlik alanında geliştirilecek yazılım projelerini desteklediğimizi ifade etmek isteriz".

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural ise, “Şirket olarak siber güvenliğin, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğunun bilinciyle Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezinde yerli ve millî siber güvenlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamaya da devam ediyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun aktif üyesi olarak ekosistemin gelişmesi için nitelikli yazılımcı sayısını artıracak projelerin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Siber Güvenlik Maratonu’nu bu yıl “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla yaptık. Siber Güvenlik Fikir Maratonu kapsamında seçilen 11 takım, fikirlerini sektörün önde gelen isimlerine sundular. Türkiye’nin siber güvenlik ve veri gizliliğiyle ilgili teknolojilerini iyileştirmesi, nitelikli insan kaynağı eksikliğini gidermesi ve altyapısını değişen teknolojiye uyumlu ve güncel tutması gerekiyor. Şirket olarak bu alanlarda ülkemize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.