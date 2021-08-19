Türkiye ile Ekvator Ginesi arasında Savunma Sanayiinde İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması, IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında imzalandı.

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması, IDEF 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında imzalandı. İmzalar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Nsue Okomo tarafından atıldı. Anlaşma, Türkiye ve Ekvator Ginesi arasında işbirliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

SSİ anlaşması, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayii ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım - idame - modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor. Yılda bir gerçekleştirilecek olan ‘Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları’ ile bu toplantılarda belirlenen işbirliği konularının olgunlaştırılarak takip edilmesini sağlayan resmi ve teknik heyet ziyaretleri de bu anlaşma kapsamında icra edilecek.