Türkiye’deki bazı iPhone’lara acil durum uyarısı yapıldı

Türkiye’deki bazı iPhone kullanıcılarına bu sabah acil durum uyarı bildirimi geldi. Bildirimde ’Evde Kal Türkiye’ mesajı yer aldı. Uzmanlar ise, söz konusu acil durum uyarıları özelliğinin olağanüstü durumlarda gönderildiğini söylerken, uyarıların kapatılmasının önerilmediğini belirtiyor.

Bu sabah saatlerinde Türkiye’deki bazı iPhone kullanıcılarına ’Test Alert Natification’ bildirimi gönderildi. Gönderilen acil durum uyarı bildiriminde ’Evde Kal Türkiye’ mesajı yer aldı. Yüksek uyarı sesiyle geldiği belirtilen bildirim birçok kullanıcının da tepkisini çekti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yazılımcı Berkay Çatak, “Sabah saat 10 sularında Türkiye genelindeki iPhone marka telefon kullanıcılarına ve Apple Watch sahiplerine, destekleyen operatörler aracılığıyla sim kartı üzerinden ‘Test Alert Notification’ başlığı ile acil durum uyarısı gönderildi. Yabancı ülkelerde acil durum uyarıları özelliği afet ve saldırı gibi olağanüstü durumlarda gönderilirken, Türkiye’de ‘Evde Kal Türkiye’ içeriği ve alarm sesi ile gönderilmesi paniğe sebep oldu. Apple telefonlarda hükümet uyarıları saptanmış olarak açık vaziyette geliyor. Acil durum ve hükümet uyarılarını kapatmak olağanüstü durumlardan haberdar olamamanıza neden olabileceği için kapatılması önerilmez. Eğer kapatmak istiyorsanız telefonunuzda Ayarlar uygulamasına girin, bildirimler sayfasında en alta kaydırın, Hükümet Uyarıları’nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın" ifadelerini kullandı.