banner3088

Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun sosyal medya hesabı var

YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 49’UNUN BİR SOSYAL MEDYA HESABI OLDUĞU ORTAYA ÇIKARKEN, KULLANDIKLARI EN POPÜLER SOSYAL AĞ YÜZDE 83 İLE INSTAGRAM OLDU

Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun sosyal medya hesabı var

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullandıkları en popüler sosyal ağ yüzde 83 ile Instagram oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Sorumlu Dijital Ebeveynlik Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu. Böylelikle Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullanılan en popüler sosyal ağlar yüzde 83 ile Instagram, yüzde 73 ile Facebook, yüzde 56 ile Youtube ve yüzde 29 ile de Twitter oldu. Ebeveynler bu dijital dönüşüme ayak uydurmaya zorlanırken, ebeveynlerin yüzde 63’ünün sosyal medyada çocuklarıyla arkadaş olduğu saptandı. Ebeveynlerin sosyal medya kullanımı ile alakalı endişeleri de bulunurken, yüzde 43’ü çocuklarının sosyal medya hesabındaki hangi bilgilerin herkese açık olduğunu bilmiyor.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 161 bin 706 haber yansıdığı tespit edildi. Çocukların sosyal medya kullanımı ile alakalı basında çıkan haber sayısı ise 10 bin 819 olarak kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal...
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3212