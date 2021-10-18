Türkiye’deki ilk bilimsel dalış merkezi Mudanya’da kuruluyor

Türkiye’deki ilk bilimsel dalış merkezi, Marmara Denizi’nin kirlenmesini engellemek maksadıyla Mudanya’da kuruluyor.

Mudanya kıyılarında deniz koruma ve yönetim plânı için ilk adım atıldı. İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu İnternational School for Scientific Diving (ISSD Onlus)Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli danışmanlığında Tirilye’deki Taş Mektep’te bilimsel dalış merkezi ve yaz okulu kurulacak. Bilimsel Dalış Okulu kurucu başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli, Mudanya Belediyesi’nin danışma kurulu üyeleri Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı, Mimar Mithat Kırayoğlu’nun da bulunduğu toplantıda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile bir araya geldi. Su altı arkeolojisi ve biyolojisi alanında Mudanya’da belirli bölgelerde deniz haritası çıkarılacağını ve biyolojik arıtma kurulacağını kaydeden Cinelli, oluşturulacak deniz koruma alanlarının yanı sıra müsilajla mücadelenin de mümkün olacağını belirtti.

İtalya’nın Vinci şehri ile kardeşlik protokolü konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’mızı bilimle, kültür ve sanatla geleceğe taşıma konusunda çalışmalarımız sürecek. Marmara Denizi’ni koruma ve yaşatma adına önemli bir projeye daha imza atacağız. Mudanya’da su altını kültürel ve bilimsel faaliyetlerle keşfedecek, oluşturulacak koruma alanlarıyla deniz canlılığını korumak için bilimsel çalışmaların izlendiği bir merkeze ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.