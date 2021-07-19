Türkiye’nin favori emojisi nazar boncuğu

Facebook’ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.

Facebook Dünya Emoji Günü’nü kutlamak amacıyla Türkiye’deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojiler paylaştı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Facebook’ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.

Türkiye’deki kullanıcıların favori emojileri

Dünya genelinde son üç ayda oluşturulan gönderilere bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla emojili gönderi paylaştığı gözlenirken, Türkiye genelinde en çok kullanılan emojiler mutluluk gözyaşı, kırmızı kalp, katlanmış eller ve ukala kendini beğenmiş emoji oldu. Emoji kullanımında kadın-erkek ayrımına gidecek olursak; kadınların ilk 5’inde öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp, mutluluk gözyaşları, kollarını kavuşturan insan ve kalpli gülen yüz varken erkeklerin ilk 5’inde mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş gülen yüz, kahkahaya boğulan emoji, kırmızı kalp ve gözlerle gülen emoji var.

Jenerasyonlar arası emojiler

Z jenerasyonunun emoji klavyesinde en çok rağbet gören emoji mutluluk gözyaşları döken emoji olurken, bunu kırmızı kalp ve kahkahaya boğulan emoji takip ediyor. Y jenerasyonunun en çok kullandığı emoji ise mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş emoji ve aynı Z jenerasyonunda olduğu gibi kahkahaya boğulan emoji. X jenerasyonu ile bu diğer iki jenerasyonda ortak emoji kullanımı çıkmadığı görülüyor; katlanmış eller emojisi öne çıkarken, bunu öpücük atan yüz ve gül emojileri takip ediyor.

Kalbe giden yol

Türkiye’de en çok kullanılan emojiler arasında doğum günü pastası, şeker, çikolata ve fincan var. Öne çıkan başka bir veri ise yeni gelen emojiler arasında zeytin emojisinin bulunması.