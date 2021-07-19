Türkiye’nin favori emojisi nazar boncuğu

Facebook’ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.
Facebook Dünya Emoji Günü’nü kutlamak amacıyla Türkiye’deki kullanıcılar tarafından en çok kullanılan emojiler paylaştı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Facebook’ta geçtiğimiz 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı; favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyon bazında değişiklik gösteriyor.
Türkiye’deki kullanıcıların favori emojileri
Jenerasyonlar arası emojiler
Z jenerasyonunun emoji klavyesinde en çok rağbet gören emoji mutluluk gözyaşları döken emoji olurken, bunu kırmızı kalp ve kahkahaya boğulan emoji takip ediyor. Y jenerasyonunun en çok kullandığı emoji ise mutluluk gözyaşları, ukala kendini beğenmiş emoji ve aynı Z jenerasyonunda olduğu gibi kahkahaya boğulan emoji. X jenerasyonu ile bu diğer iki jenerasyonda ortak emoji kullanımı çıkmadığı görülüyor; katlanmış eller emojisi öne çıkarken, bunu öpücük atan yüz ve gül emojileri takip ediyor.
Kalbe giden yolTürkiye’de en çok kullanılan emojiler arasında doğum günü pastası, şeker, çikolata ve fincan var. Öne çıkan başka bir veri ise yeni gelen emojiler arasında zeytin emojisinin bulunması.