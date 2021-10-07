Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: “Fiber altyapımız iki katına çıkarak 445 bin kilometreyi geçmiştir”

Türkiye’nin alanında en önemli ulaştırma ve haberleşme odaklı etkinliği olan 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ikinci gününde devam ediyor. Şûrada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2013’te uzunluğu 227 bin kilometre olan toplam fiber altyapımız, bugün itibarı ile neredeyse iki katına çıkarak 445 bin kilometreyi geçmiştir. 2013’te 3G ile sunulan mobil geniş bant hizmetine abone olanların sayısı 24 milyon iken, şu an mobil geniş bant abone sayısı 70 milyona ulaşmış durumda” dedi.

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın 2021 teması Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşmeyle ikinci gününde devam ediyor. Şûrada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yakın zamanda sosyal medya servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve ülkemizdeki kullanıcılarında kısmen etkilendiğini belirterek, seçenekleri çoğaltarak özellikle yerli ve milli uygulamalara hız vermek gerektiğini ifade etti.

“Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilendi”

Şurada önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkemizde 2013 yılında mobil abone sayısı yaklaşık 70 milyon iken, hâlihazırda mobil abone sayımız çoğunluğu 4.5G abonesi olmak üzere 85 milyona yaklaşmış durumda. 2013’te uzunluğu 227 bin kilometre olan toplam fiber altyapımız, bugün itibarı ile neredeyse iki katına çıkarak 445 bin kilometreyi geçmiştir. 2013’te 3G ile sunulan mobil geniş bant hizmetine abone olanların sayısı 24 milyon iken, şu an mobil geniş bant abone sayısı 70 milyona ulaşmış durumda. Siber güvenlik bilgi güvenliği söz konusu olunca son günlerde kamuoyunda da gündeme gelen birkaç konuya da değinmek isterim. Yakın zamanda Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilendi. İlgili platform yetkilileri, sorunun veri merkezleri arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratması olduğunu açıkladılar. Yurt dışı kaynaklı bu kesintilerin sonucunda bu uygulamaları kullanan vatandaşlarımız da mağdur oldu. Bu durum aslında bir şeyi ortaya koymuş oldu. Tek bir uygulama platformunu tek seçenek olarak kabul etmek ve seçenek üretmemek kriz dönemlerinde ağır neticeler doğurabilir. Dolayısıyla seçenekleri çoğaltmak ve özellikle yerli milli uygulamalara hız vermek gerekiyor. Bu yönüyle vatandaşlarımızı alternatif yerli uygulamalar konusunda kullanıcı olmaya davet ediyorum” dedi.

“Ülkemizle doğrusal temas kurmayan şirketlerle muhataplık ilişkisi kurmaktı”

Yerli ve milli teknolojiye önem verdiklerini belirten Sayan, “Kullanımı giderek artan sosyal medya platformları ve haberleşme uygulamaları ile ilgili dünyada olduğu gibi bizimde yasal düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Malumunuz 29 Temmuz 2020 yılında internet kanunumuzda değişiklik oldu ve sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemeler getirildi. Hedefimiz çok sayıda kullanıcısı olmasına rağmen bu güne kadar ülkemizle doğrusal temas kurmayan şirketlerle muhataplık ilişkisi kurmaktı. Temsilci atamaları gerçekleşti ancak istediğimiz performansı almış değiliz. Özellikle dezenformatif faaliyetlerini örgütlü biçimde kamuoyunu manipüle edecek biçimde yayanlara ilişkin olarak sosyal ağların gerekli önlemleri almaları hususunda da çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.