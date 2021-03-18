“Ultrafiltrasyon teknolojisi deniz suyunu sağlıklı içme suyuna çeviriyor”

Akkim Su Çözümleri Bölüm Müdürü Burak Dalkılıç, geliştirdikleri ultrafiltrasyon membran teknolojisinin, bir günde yüz binlerce metreküp su arıttığını belirterek, uygulama sayesinde deniz, nehir ve yüzey suları ile atık suların işlemden geçirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

Küresel iklim kriziyle baş gösteren su sorunu gündemdeki yerini koruyor. Kış mevsimleri önceki yıllara kıyasla kuraklaşırken, büyükşehirlerde su kaynaklarının verimli kullanımının önemi her geçen gün artırıyor. 22 Mart Dünya Su Günü yaklaşırken, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2021 Küresel Risk Raporu da gelecek 10 yılda yaşanması muhtemel su krizini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya’nın geliştirdiği ultrafiltrasyon membran teknolojisi ile kullanıma elverişli olmayan sular arındırılarak mineral dengesi bozulmamış, sürdürülebilir ve temiz su kaynağı üretiliyor. İleri teknoloji sayesinde arıtılan deniz suyunun içilebilir hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Akkim Su Çözümleri Bölüm Müdürü Burak Dalkılıç, uygulama ile modüllerin ilk etapta sudaki partikül, bakteri ve virüs gibi fiziksel kirleticileri giderdiğini ve ardından suyu tuzdan arındırıldığını ifade ederek, “Böylelikle, bir günde yüzbinlerce metreküpe varan miktarda kullanılamaz suyun yeniden endüstriyel üretime kazandırılması sağlanıyor. Öte yandan, Türkiye ve yurt dışında bulunan havalimanı, organize sanayi bölgesi, enerji santrali, sera sulama ve su arıtma tesislerinde de Akkim’in ultrafiltrasyon teknolojisiyle atık sular yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor” dedi.

Dünya genelinde su krizi uyarılarının yapıldığı bu dönemde deniz suyu ve atık sularını sağlıklı içme suyuna dönüştüren teknolojilerin önemi de bir kat daha artıyor.