Üniversite öğrencileri dünya sahnesinde

Online olarak oynanan savaş oyunu Valorant’ın üniversiteler arası turnuvası başlıyor. Dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası Valorant turnuvası olma özelliği taşıyan yarışmaya Red Bull Campus Clutch ev sahipliği yapıyor.
Türkiye elemelerinin 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finali ise 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Elemelerin en iyi 1, finalin ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacağı yarışmada Türkiye şampiyonu olan takım 18-20 Haziran tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali’ne katılma hakkını da elde edecek. Dünya Finali’nde mutlu sona ulaşan üniversite 20 bin Euro’luk ödülün yanı sıra Valorant Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi Valorant oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak.
-Üniversite öğrencilerine özel ilk Valorant turnuvası2020 yılında piyasaya girdikten sonra gaming dünyasının en çok ilgi çeken oyunu haline gelen Valorant’ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. Beşer kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle eline geçiren Valorant, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch ise üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip.