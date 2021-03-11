Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor

Üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta kayıt heyecanı devam ediyor. Türkiye elemelerinin 22Mart tarihinde başlayacağı turnuvada 80 üniversite mücadele edecek.

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gaming dünyasının en çok ilgi çeken oyunlarından biri haline gelen Valorant’ın dünyadaki ilk ve en büyük üniversiteler arası global turnuvası olduğu belirtilen Red Bull Campus Clutch heyecanı başladı. Verilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerine önemli tecrübe sunan etkinliğin kayıtları devam ediyor. Turnuva üniversitelilere, okulunu ve ülkesini dünya çapında temsil etme imkanı veriyor. Türkiye’deki 80 üniversitede oluşturulan 5’er kişilik takımlar, 22Mart’ta başlayacak elemelerde, turnuvanın önce Türkiye sonra da Dünya Finali’ne katılmak için mücadele edecek.

Türkiye elemelerinin 14 Mayıs’a kadar süreceği turnuvanın finali 22 Mayıs’ta gerçekleşecek. Elemeler tek oyun, final en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Şampiyon olan takım,18-20 Haziran tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek ve 53 ülke temsilcisinin yer alacağı Dünya Finali’ne katılacak. Mutlu sona ulaşan takım 20 bin euroluk ödülü kazanacak. Ayrıca Valorant Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi oyuncuları ile de tanışma imkanına sahip olacak.

Üniversite öğrencilerine özel ilk Valorant turnuvası

Verilen bilgiye göre, Valorant oyunu dünya çapında yaklaşık 18 milyon oyuncu tarafından oynanıyor. 5’er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Valorant, dünyanın en iyi oyuncularını ve yayıncılarını buluşturan Twitch platformu üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elinde tutuyor. En çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch ise üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliği taşıyor. Detaylı bilginin markanın web adresinde yer aldığı belirtildi.