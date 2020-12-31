Vodafone’dan yeni yıl hediyeleri

Vodafone, müşterilerinin yeni yılını kutlamak için iki farklı kampanya düzenlediğini açıkladı. Buna göre, faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerine 1 hafta geçerli ücretsiz WhatsApp paketi hediye edecek olan operatör, Hediye Çarkı üzerinden de her hafta GB garantili hediyeler dağıtacağını duyurdu.

Bu yıl 2 farklı kampanyayla müşterilerinin yeni yılını kutlayacak olan Vodafone’nun, 3 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak ilk kampanyası kapsamında, faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilere 1 hafta geçerli ücretsiz WhatsApp paketi hediye edeceği belirtildi. Operatör,24 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak diğer kampanyasında ise müşterilerine her hafta Hediye Çarkı üzerinden GB garantili hediyeler verecek.

Vodafone TürkiyePazarlama Direktörü Doğu Kır, şunları söyledi: “Operatör olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında vaktinin önemli bir bölümünü evinde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz2farklı kampanyayla müşterilerimizin yeni yılını kutlamak istiyoruz. Birinci kampanyamız kapsamında faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerimize 1 hafta geçerli ücretsiz WhatsApp paketi hediye ediyoruz. Diğer kampanyamızda ise müşterilerimize her hafta Hediye Çarkı üzerinden GB garantili hediyeler veriyoruz. Böylece müşterilerimiz, bir yandan WhatsApp üzerinden sevdikleriyle bol bol görüntülü konuşarak yeni yıl kutlamalarının keyfini çıkarırken, bir yandan da Hediye Çarkı üzerinden kazanacakları bol GB’lar ile yeni yılda bizim de bir parçası olmayı arzu ettiğimiz kendi güzel hikayelerini yazacaklar. Bu vesileyle, tüm müşterilerimizin yeni yılını kutluyoruz. Operatör olarak, 2021’de de herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz”.

Verilen bilgiye göre, opretörün hediye WhatsApp kampanyasından yararlanmak için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Ek Paketler sayfasına girilerek ilgili ürünün ücretsiz olarak satın alınması yeterli olacak. Satın alım yapıldıktan sonraki 1 hafta boyunca operatörün müşterileri WhatsApp’ı ücretsiz kullanabilecek ve bu uygulama üzerinden sınırsız sesli ve görüntülü arama yapabilecek. Operatörün Hediye Çarkı üzerinden sunduğu fırsatlardan yararlanmak için de yine aynı uygulamanın ana sayfasında bulunan Hediye Çarkı’nı ziyaret etmek yeterli olacak. Hediye Çarkı’nda tüm faturalı ve faturasız bireysel müşterilerine her hafta GB garantili hediyeler sunacak olan operatör, kampanya süresince her hafta Hediye Çarkı’nı çevirmek koşuluyla müşterilerine toplamda minimum 10 GB hediye kazanma fırsatı da verecek. Operatör ayrıca, Hediye Çarkı’nı çeviren bin şanslı kişiye 1 yıl geçerli 100 GB hediye edecek.