Wi-Fi 6E için geliştirilen antenler WLAN iletişiminde kapsamlı bant genişliği artışı sağlayabiliyor

6 GHz bant dahil olmak üzere üçlü bantları destekleyen Wi-Fi 6E için yeni anten ürünü portföyü tanıtılıyor. Geliştirilen antenlerle beraber, Wi-Fi 6E’nin kapsamlı ilave spektrumunun gücünü ortaya çıkararak uç cihazlarda ve uygulamalarda daha az gecikmeyle yeni uygulamalara daha fazla ağ esnekliğine, daha yüksek hızlara olanak tanıyor.

TE Connectivity’nin anten çözümleri ve entegrasyon uzmanlığı, Wi-Fi 6E’nin kapsamlı ilave spektrumunun gücünü ortaya çıkararak uç cihazlarda ve uygulamalarda daha az gecikmeyle yeni uygulamalara, daha fazla ağ esnekliğine ve daha yüksek hızlara olanak tanıyacak. Wi-Fi 6E için geliştirilen yeni antenler WLAN iletişiminde kapsamlı bant genişliği artışı sağlayabiliyor.

TE’nin Veri ve Aygıtlar biriminin üretim müdürü Han Sang Cheol yaptığı açıklamada, kablosuz ağların yaşamımızı pek çok açıdan etkilediğini belirterek, "Evde ve işte mobilitenin sağlanması, güvenlik ve emniyet açısından yeni çözümlerin sunulması gibi alanlarda bunların etkilerini görüyoruz. Akıllı evler, şehirler, fabrikalar, medikal cihazlar, sağlık cihazları ve çok sayıda yükselen IoT cihazlarda bunu görüyoruz. Şirketin anten tasarımı ve entegrasyon yetkinliği, etkin performans ve çıktı sağlayarak Wi-Fi 6E’nin ilave spektrumunu daha geniş kanal bant genişliği ile sonraki nesil uygulamalarda tıkanıklığı azaltabilmekte, daha yüksek hız ve daha düşük gecikme sunabilmektedir" dedi.

Han Sang Cheol sözlerini şöyle tamamladı: "Wi-Fi frekans bantları günümüzde 2.4 GHz ve 5 GHz, geniş çaplı kullanım alanına sahiptir. Bağlı cihaz kullanımındaki artışla birlikte bu mevcut Wi-Fi bantlarında tıkanma yaşanmaktadır. Yeni 6 GHz bant, ilave bant genişliği ve daha geniş kanallar sağlamaktadır. TE’nin Wi-Fi 6E uygulamalarına yönelik yeni antenleri, üçlü bantları içermektedir. Bunlar, 2400-2483.5 MHz, 5150-5875 MHz ve 5925-7125 MHz olarak sıralanıyor. İlave 14 adet 80 MHz kanalı veya ilave yedi 160 MHz kanalı barındırabilen yeni 6 GHz bant, WLAN (Kablosuz yerel alan ağları) iletişimi için kapsamlı bitişik açık spektrum sağlayan daha fazla kullanılabilir kanal sunmaktadır. Yeni portfolyo, PCB, kablolu PCB ve kablolu FBC’de yer alan anten ürünleri içermektedir. Çoklu kablosuz standartları desteklerken, kablo tarafında kablo uzunluklarını ve konnektör tiplerini,müşterilerimizin istediği dizayn esnekliğini sağlayarak, pazara daha rekabetçi şartlarda sunabiliyoruz. TE’nin RF yetkinlik merkezleri, etkin Wi-Fi 6E MIMO anten konfigürasyonlarının oluşumunu ve çıktı optimizasyonunu desteklemektedir".