Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kullanıcılarının verilerini Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail’in hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmetini sunduğu belirtildi.

Türkiye’den 7/24 kesintisiz hizmet veren, verilerini Turkcell veri tutan merkezlerinde tutan YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl sonunda kullanıma açılan e-posta hizmeti, kullanıcı verilerini yurt içinde güvenle saklıyor. Bireylere @yaani.com uzantılı ücretsiz e-posta hizmeti sağlayan YaaniMail kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor. Turkcell’li olmayanların da yararlanabildiği YaaniMail ile e-postalara her yerden hızlıca erişmek, yüksek performans ile e-posta göndermek ve aranan e-postalara kolayca ulaşmak mümkün. Web ve mobil uygulamalarının sade tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sunan e-posta hizmeti yüksek teknolojik altyapısı ile spam ve virüslere karşı da koruma sağlıyor.

“Yerli ve milli çözümlerimizle kullanıcılarımızın yanındayız”

Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında veri güvenliğinin geldiğini belirtti. Tansuğ, “Turkcell’de önceliğimiz her zaman, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de müşterilerimizin taleplerinin en başında geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Verilene bilgiye göre, kurumsal kullanıcılar da şirket adı uzantısını kullanarak YaaniMail’in sunduğu e-posta hizmetlerinden kolayca yararlanabiliyor. Kurumların en çok ihtiyaç duyduğu yasal metin, imza, feragatname gibi araçları ücretsiz sunan e-posta hizmeti, kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor. Tüm bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde destek ekipleri Turkcell ile 7/24 hizmet sunuyor.