Yaz sezonu öncesi son model cep telefonlarında yeni trend: Kiralama

Belirli aralıklarla yeni modellerinin piyasaya sürüldüğü cep telefonu piyasasında yeni trend kiralama. Yaz sezonu gelirken, tüketiciler en son ve güncel cep telefon modellerini bir üst model gelene kadar kısa süreli olarak kiralamaya yöneliyor.

Hayatımızın tamamının yer aldığı cep telefonları artık sadece haberleşme aracı olarak görülmüyor. Banka uygulamaları, sipariş verilen adresler, sosyal medya hesapları ve daha birçok uygulama ile cep telefonları hayatımızın bir parçası oldu. Cep telefonları üreticileri ise sürekli olarak yeni ve daha geliştirilmiş modellerini piyasaya sürüyor. Çıkan her bir üst model cep telefonu, bir önceki modelin yerine tercih edilmeye başlanıyor. Bu sebeple tüketiciler, eski cep telefonlarını 5-6 ay sonra çıkacak olan yeni modellerle değiştirmek istiyor. Kiralabunu.com, ödeme kolaylığı ve geniş ürün yelpazesi ile bu noktada tüketicilerin en gözde platformu haline geliyor.

Özellikle de yaz sezonunun başlaması ile beraber, tatilciler yeni sezon öncesi cep telefonlarını değiştirmeye yöneliyor. Tüketici elektroniği fiyatlarının arttığı ve ödeme seçeneklerinin de kısıtlı olduğu günümüz şartlarında kullanıcıların her çıkan yeni modeli deneyimlemesi bütçeyi zorlarken, yeni model çıkana kadar son modeli kiralamak kiralabunu.com ile mümkün.

Mayıs ayında telefon kiralama oranında yüzde 40 artış

Kiralabunu.com kurucularından Sinan Ventura “Yaz aylarında genel eğilim, son model cep telefonlarını kiralama yönünde. Sonbaharda yeni modeller çıkacağı için tüketiciler özellikle de teknoloji meraklıları, yeni modelleri beklemeyi tercih ediyor. O nedenle yaz tatilinde kısa dönemli olarak kiralıyorlar. Şu anda yüzde 40 oranında son model cep telefonu kiralamalarında artış görülüyor. Yıl başında aktif olarak kullanılmaya başlanan kiralabunu.com’da 30’un üzerinde cep telefonu modeli mevcut. Bu modeller arasında en çok Apple, Samsung ve Huawei markalı telefonlar tercih ediliyor” dedi.

Site, tüketicilere aylık kolay ödemeler, toplam kira tutarının kredi kartından bloke edilmemesi, hasar durumunda geçerli onarım garantisi ve kiralama sonrasında kiracıya sunulan avantajlı satın alma seçenekleriyle öne çıkıyor. 1,5 ayda 200’ü aşan ürün kiralama performansı gösteren platformda, yüksek fiyata sahip giyilebilir teknoloji, ev aletleri, telefon, tablet, kamera, bilgisayar, anne bebek gibi 11 farklı kategoride 200’ün üzerinde ürün teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.