Yazılımcı Yeter’den dikkat çeken uygulama

Yazılım sektöründeki çalışmaları ve hayata geçirdiği Pathica adlı uygulama ile adını yurt dışında duyuran yazılımcı İsa Yeter, uygulamanın kullanıcılar tarafından kabul görmesine yönelik olarak "Pathica uygulamasının kullanıcılar tarafından ilgi görmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünü yarıda bırakan ve yazılım alanında çalışmalar yapmaya başlayan Yeter, sektöre dair düşüncülerini paylaştı. Yeter, "Biliyorsunuz yazılım sektörü çok dikkat çeken bir alan. Bu alanda çalışmalarını gerçekleştiren pek çok kişi ve firma bulunuyor. Özellikle mobil uygulama sektörü günden güne büyüyen bir sektör, örnek vermek gerekirse, akıllı telefon kullanıcıları sadece 2021 yılında uygulama marketlerinde 133 milyar dolar harcadı. Bu yüzden, her ne kadar matematiğe ilgi duysam da, benim için yazılım her zaman çok daha ön planda yer aldı. Bu nedenle matematik eğitimimi yarıda bırakarak yazılım alanına geçiş yaptım. Tabi yazılım dünyasında başarılı olmak için matematiğin çok önemli yeri bulunuyor" diye konuştu.

“Pathica uygulamasının ilgi görmesi beni mutlu etti”

Geliştirmiş olduğu Pathica uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunan İsa Yeter, aynı zamanda yazılım sektörünün geleceğe yön verecek sektörler arasında bulunduğunu dile getirdi. Yeter, “Yazılım sektöründe fark oluşturan çalışmalar yapmak çok önemli. Çünkü dijitalleşme çağındayız. Dolayısıyla yapılan başarılı çalışmaların her biri, sektörün ilerlemesini sağlıyor. Ayrıca inanılmaz rekabetçi bir sektörün içerisindeyiz, kendinizi sürekli güncel tutmalısınız ve yeni çıkan teknolojilere adapte olmalısınız. Ben de bu düşüncelerimi somutlaştırmak istedim ve Pathica adlı bir uygulama geliştirdim. Dünyada kabul görmüş bir teori olan ’Altı Derecelik Ayrılık’ (Six Degrees Of Separation) teorisini ilk kez kanıtlayan bir uygulamayı geliştirmek beni çok mutlu etti. Uygulama sayesinde instagram üzerinden istediğiniz herhangi bir kişiye, arkadaşınızın arkadaşı aracılığıyla, maksimum altı kişi üzerinden nasıl ulaşabileceğinizi görebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Uygulama için Türkiye ve dünyada patent başvurularında bulundum”

Uygulamasına yönelik açıklamalarını sürdüren İsa Yeter, “Dünyada eşi olmayan uygulamanın hem Türkiye’de hem de Avrupa’da patentini alabilmek için başvurularda bulundum. Pathica kendi türünün ilk ve tek örneği, istediğiniz herhangi bir kişiye ya da firmaya kimler aracılığıyla bağlantı kurabildiğinizi görmek gerçekten çok keyif verici ve merak uyandırıcı. Örneğin Bill Gates ile aramda 3 kişi, Mark Zuckerberg ile sadece 2 kişi var, aramızdaki bu bağlantı kişilerini görmek gerçekten çok garip. İnsanlar birisiyle tanışmadan ve mesaj atmadan önce Pathica’yı kullanıyorlar ve o kişi ile aralarında olan arkadaş zincirini görüyorlar. Bu hizmeti sağlayabildiğim için mutluyum“ ifadelerine yer verdi.