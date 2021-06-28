Yeni dijital platform ‘Pazarama’ faaliyete geçti

Pazarama, İş Bankası’nın e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek adına, bazı fonksiyonları bünyesinden ayrıştırarak devrettiği Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. şemsiyesi altında hayata geçti.

Online alışveriş ve hizmetlere tüm paydaşlar için yenilikçi ve farklı bir anlayış getirme amacıyla Pazarama hayata geçti. Platform günümüzde büyük bir hızla yaygınlaşmakla beraber gitgide birbirine benzeşen hizmetler sunulan e-ticaret sektöründe sadece ürün satışına değil aynı zamanda ekosistem anlayışı ile hizmete ve marka işbirliklerine odaklanıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Topkapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, “Çağın gereksinimi ve müşteri beklentileri paralelinde, ödeme sistemleri alanındaki gücümüzü, yükselen değer e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizle birleştirmek ve bu alanda farklılaşmak amacıyla, daha önce Maximum Mobil’in ekosistem fonksiyonlarını devrettiğimiz grup şirketimiz Topkapı A.Ş.’yi görevlendirmiştik. Pazarama ile herkes, tek uygulama üzerinden hem ürün ve hizmet satın alabilecek hem de bu işlemleri kolaylaştıran ödeme ve finansman imkânlarına başka bir uygulamaya gerek kalmadan ulaşabilecek. Pazarama ile finansal hizmetleri ve e-ticareti birbirine yaklaştırırken, iki alanda da değer odaklı bir platform ile hizmet vereni ve alanı bir araya getirmeyi amaçlıyor; alışveriş paydasında Anadolu’nun dijitalleşmesi ve günümüzün e-ticaret dünyasının parçası haline gelmesine katkı sağlayabilmeyi Bankamızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı misyonun bir parçası olarak görüyoruz. Pazarama’nın doğuşunda yanımızda bulunan, beraber yürümeye ve büyümeye devam ettiğimiz tüm iş ortağı paydaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başlayan bu yolculuğumuzda ekosisteme değer katacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Verilen bilgilere göre platforma, Maximum Mobil’i indirerek ulaşılabiliyor.