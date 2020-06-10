Yeni Mercedes-Benz GLB Türkiye’de

Mercedes-Benz, yeni SUV modelini online toplantıda tanıttı. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni GLB ile özellikle kalabalık ailelere yepyeni bir alternatif sunuyoruz. Premium kompakt sınıfta, sunduğumuz çeşitliliği daha da genişleterek liderliği hedefliyoruz” dedi.

Mercedes-Benz’in Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekân sunan ilk SUV modeli yeni GLB’nin Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirildi. Markanın Türkiye’de düzenlediği ilk dijital basın lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel ve Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan Büyükdağ, canlı yayında yeni modelin özelliklerini aktardılar.

Yapılan açıklamalarda göre yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini vurgulayan tasarımı, güçlü oranları ve fonksiyonel özellikleriyle yeni bir SUV olan araç, çok yönlü ve pratik bir kullanım sunuyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda geniş hacimli bir aile otomobili olma özelliğine de sahip. Yüksek verimliliğe sahip sıralı dört silindirli güçlü motoru, en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunan bilgi-eğlence sistemi MBUX ve Keyless-Go Konfor Paketi gibi özelliklerle yeni GLB, markanın güncel kompakt nesil modellerinin tüm güçlü yönlerini taşıyor.

Bekdikhan: “Hedefimiz Premium kompakt sınıfta liderlik”

Markanın Türkiye’de dijital ortamda düzenlediği ilk basın lansmanında tanıtılan yeni GLB ile ilgili Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği yeni GLB ile daha da genişletiyoruz. A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak” dedi.

Kompakt boyutlar, geniş iç mekân

Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm (tavan rayları ile 1.701 mm) olan yeni araç, 2.829 mm ile diğer kompakt Mercedes-Benz modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm ile bu sınıftaki en yüksek değeri sunarken, 967 mm arka koltuk diz mesafesi ile üst seviye bir oturma konforu sunuyor.

Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan bulunduruyor. Arka koltuk sırtlıklarının eğiminin standart olarak ayarlanabiliyor olması bagaj hacmi esnekliği sağlarken, isteğe bağlı donanım olarak arka koltuk sırası manuel olarak ileri-geri kaydırılabiliyor; böylece ihtiyaç doğrultusunda arka koltukta diz mesafesi artırılabiliyor veya bagaj hacmi genişletilebiliyor. Arka koltuğun ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.

Yedi yolcuya kadar oturma imkânı

Yeni GLB, markanın yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkıyor. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor. İçeri ittirilebilen veya yerinden çıkartılabilen koltuk başlıkları, TOP-Tether sabitleme noktaları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme sistemi ve isteğe bağlı tercih edildiği takdirde üçüncü koltuk sırasını da kapsayacak şekilde tasarlanan arka yan cam hava yastığı gibi özellikler kabin içi güvenliği sağlıyor. Böylece ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk ile güvenle yolculuk yapılabiliyor.

Koltukların arasındaki ikili bardak tutucu, sağda ve solda olmak üzere iki adet plastik eşya alanı ve her birinde birer adet USB soketi gibi detaylar üçüncü koltuk sırasının konforunu tamamlıyor.

Yeni GLB’nin arka bölümü son derece kullanışlı ve fonksiyonel bir yapı sunuyor. Yedi koltuklu otomobilde altıncı ve yedinci koltuklar kullanılmadığı takdirde bagaj hacmini arttırmak üzere katlanarak 500 litrelik bagaj hacmi oluşturuyor. Manuel olarak 140 mm kadar ileri-geri ayarlanabilir ikinci koltuk sırası sayesinde ihtiyaca göre orta sıra koltukların diz mesafesi veya bagaj hacmi artırılabiliyor. Hem beş koltuklu hem yedi koltuklu versiyonda standart olarak sunulan 40:20:40 oranında katlanabilen, sırt eğimli arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi, kullanım amacına uygun olarak daha da artırılabiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan katlanan ön yolcu koltuğu sırtlığı sayesinde ise uzun nesneler otomobil içinde rahatlıkla yer edinebiliyor.

Off-road genlerine vurgu yapan tasarım

GLB’nin güçlü gövde oranları off-road odaklı dış tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Markanın güncel “Duygusal Sadelik” tasarım felsefesine uygun olarak minimal çizgiler ile daha sade ve net, yüzey tabanlı bir tasarım sunuluyor. Karakteristik bir aydınlatma grubuna sahip dikleştirilmiş ön bölüm de, krom kaplamalı alt koruma ile off-road genlerine vurgu yapıyor.

Kaslı ve belirgin omuz çizgisi önden arkaya doğru kalınlaşırken GLB’ye yandan bakıldığında daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yan marşpiyelerin üzerindeki kaplamalar kapı eşiklerini çamurdan uzak tutmaya yardımcı oluyor ve daha da önemlisi olası bir yandan çarpma anında ek bir güvenlik sağlıyor. Çamurluk kenarları dahil otomobili çevreleyen bu kaplamalar bir yandan ek koruma sağlarken, diğer yandan off-road görünümünü destekliyor.

Krom detaylarıyla kaliteli iç mekân tasarımı

İç mekânda sürücüyü tek parçadan oluşan bütünleşmiş bir ön konsol karşılıyor. Konsolu markanın diğer kompakt modellerinde de kullanılan tamamen dijital geniş ekranlı tasarım domine ediyor. Otomobilin geneline hâkim olan güçlü karakter diğer detaylarda da devam ediyor. Ön yolcu tarafını ve orta konsol kenarlarını süsleyen silindir görünümlü alüminyum süslemeler ve kapı panelinde yatay tutma kolu gibi detaylar, iç mekâna off-road ruhu yüklerken sağlam, güçlü ve eğlenceli bir hava kazandırıyor. Bu görüntüye orta panelde yine krom kaplamalı üç adet yuvarlak havalandırma çıkışı ve hemen altında otomatik klima sistemine ait kontrol paneli eşlik ediyor.

LED yüksek performanslı farlar ile her koşulda daha iyi bir görüş

Araç, standart olarak LED yüksek performanslı farlar ve isteğe bağlı olarak Multibeam LED teknolojili farlarla donatılıyor.Söz konusu teknoloji, güncel yol koşullarına bağlı olarak farların aydınlatma gücünü ve şeklini otomatik olarak uyarlıyor. Progressive tasarım konseptinde standart donanım olarak LED teknolojisine sahip sis farları sunuluyor. Bunlar otomobilin ana farlarına göre daha da geniş bir ışık hüzmesi sunarak yol kenarlarını daha güçlü aydınlatıyor. Ön tampona entegre alçak pozisyonu ile karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etme ihtimalini azaltıyor.

Güç üretimi ve yakıt verimliliği ile emisyon salım değerlerinde iyileşme sağlıyor

Diğer güncel kompakt sınıf Mercedes-Benz modelleri gibi GLB de birçok gelişmiş teknolojiyle yollara çıkıyor. Baştan aşağı yenilenen, yeni kompakt sınıf neslini oluşturan sıralı dört silindirli benzinli motoru bir önceki nesiller ile karşılaştırıldığında güç üretimi ve yakıt verimliliği ile emisyon salım değerlerinde belirgin bir iyileşme ortaya koyuyor.

S-Serisi’nden aktarılan en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, sürücünün hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken, sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı rota bazlı hız uyarlaması yaparak viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Bunun yanında standart Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Park Yardımcısı da günlük hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.

Önde McPherson tipi bağımsız ve arkada çok kollu bağımsız yürüyen aksamdan oluşan konfor odaklı süspansiyonuyla GLB, sürücü ve beraberindeki yolculara üstün sürüş konforu sunuyor. İsteğe bağlı donanım olarak tercih edildiğinde sertliği seçilebilen bir süspansiyon devreye giriyor. Böylece sürücü DYNAMIC SELECT, sürüş karakteri seçim fonksiyonu üzerinden seçtiği Konfor, ECO, Sportif ya da Kişisel sürüş modlarının yanı sıra süspansiyon karakterini de seçebiliyor.

Markanın diğer modellerinde de kullanılan bilgi-eğlence sistemi MBUX, içerdiği yüksek performanslı işlemci, parlak ekran, canlı grafikler, kişiselleştirilebilir görünümleri ile öğrenme yeteneğine sahip olan ve “Hey Mercedes” komutuyla etkinleşen akıllı sesli komut sistemini birleştiriyor ve bu kombinasyonu isteğe bağlı donanım olarak sunulan ön camda renkli sanal gösterge paneli ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon gibi özelliklerin kullanımlarında benzersiz bir kullanıcı deneyimine dönüştürüyor.

Keyless-Go Konfor Paketi, farklı konfor özelliklerini bir araya getiriyor. Anahtarsız erişim ile otomobili sadece kapı koluna dokunarak açma ve Hands Free Access, eller serbest bagaj açma ve kapama fonksiyonu ile bagaj kapağının temassız bir şekilde sadece bir ayak hareketi ile açılmasını ve kapatılması gibi elleri kullanmadan birçok fonksiyonu gerçekleştirme konforu sunuyor.

163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni Mercedes-Benz GLB 200, 406 bin TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446 bin 600 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip.