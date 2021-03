Yeni nesil online platform “KISAKISA” ile harcayabileceğiniz puanlar cebinizde

Yeni nesil haber/eğlence portalı olarak her yaş grubuna hitap eden KISAKISA online içerik platformu, kullanıcılara her bir aktivitede site içerisinde harcayabilecek puanlar kazandırıyor.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte artık her şey dijital çağa ayak uyduruyor. Özellikle yeni nesil, fiziksel sosyalleşmenin ötesine geçerek eğlence, iletişim, haberleşme ve etkinliklerini de yine online ortamlarda gerçekleştiriyor. Bu anlamda sadece yeni nesile değil her yaş grubuna hitap eden haber/eğlence platformlarından bir tanesi de KISAKISA. KISAKISA ayrıca nesilleri bir araya getiren, onları kendilerine ve birbirlerine karşı ifade ettiren, paylaştıran ve kaynaştıran, etkinleştiren, bilgilendiren, eğlendiren, hareketlendiren ve üzerinden yapılan her bir aktivitede kullanıcılarına site tamamen fonksiyonel olduğunda üzerinden harcayabilecekleri “puan” kazandıran, günümüz için tasarlanmış bir internet sitesi olma özelliği taşıyor.

“Gün boyu zaman geçirilen sosyal bir ortam”

Platform içeriğini anlatan KISAKISA’nın kurucusu Ali User, “İnternet sitemizde özenle seçilmiş yaşama, sanata, kültüre, bilime, teknolojiye ve eğlenceye dair haberler, her kuşağa hitap eden birbirinden dolu etkinlikler, kurumlara özel olarak ayrılmış sayfalar, nesillerin soluksuz oynayabileceği oyunlar ve düzinelerce hediyeler kazandıran görevler var. Sitemiz çok kapsamlı olmasıyla beraber bir kişinin gün boyunca zamanını değerlendirebileceği bir sosyal ortamdır. İçinde haber okunur, yorum yazılır, sohbet edilir, test çözülür, podcastler dinlenir böylelikle herkes kendini ifade edebilir. Bunun yanı sıra; ödüller kapılır, oyunlar oynanır ve etkinliklere katılıp, görevler tamamlanır” dedi.

Sitelerinin bütün nesillere hitap ettiğini ifade eden User, “Her kuşaktan bireyin, topluluğun ilgisini çekebilecek eğlendirici içerikler üretiyoruz. Gündemin suç, siyaset, uluslararası ilişkiler ve hukuk meselelerini takip etmek istemeyen veya bu gündemden uzaklaşarak, soluklanmak isteyenleri platformumuza bekliyoruz” diye konuştu.