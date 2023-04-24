Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi öğrencileri Teknofest'e katılıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest 2023 etkinliklerine Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi öğrencileri de katılacak.

Teknoloji yarışmaları, hava araçları sergisi, hava gösterileri, bilim söyleşileri, girişim zirvesi ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı organizasyonda, Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi 6, 7, 8, 9 yaş grupları için etkinlik düzenleyecek. Her gün bin kişiye etkinlik yapılacak şekilde planlama yapan Bilim Zeytinburnu ekibi, Bilim Sokağı N-3 çadırında misafirlerini ağırlayacak.

09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festivalde teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL’den fazla malzeme desteği sağlanırken dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.