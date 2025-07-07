Bilinçli nesil, sağlam şehir

Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve bilinçli bir kent inşa etme hedefiyle toplumun her kesimine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle gençlere yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzenlenen eğitimde deprem, sel, yangın ve heyelan gibi çeşitli afet türleri detaylı şekilde ele alındı. Eğitim yoğun katılımla gerçekleşti.

Programda afet öncesi hazırlıklar, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası ilk müdahale konularında gençlere kapsamlı bilgiler sunuldu.

Kocaeli hazır ve kararlı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturma hedefiyle yalnızca kurum içi değil, toplum tabanlı eğitimlere de öncelik veriyor. Katılımcı ve bütüncül bir vizyonla sürdürülen çalışmalar, gençlerin sürece dâhil edilmesini kritik bir adım olarak değerlendiriyor.

Bilinçli toplum, bilinçli şehir

Gençler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dâhil toplumun tüm kesimlerine yönelik yapılan bilinçlendirme faaliyetleriyle sosyal dayanıklılık artırılmaya çalışılıyor. Daire Başkanlığı, bu eğitimlerle afetlere hazırlıklı, müdahale kapasitesi yüksek ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı; ayrıca gönüllülük ve katılım kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.