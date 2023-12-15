Bilinçli nesiller için gıda denetimleri devam ediyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitim sonunda öğrencilere süt ikram edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda il ve ilçelerde görevli Gıda Kontrol Görevlilerince, Gölpazarı ilçesi Gazimihal Ortaokulunda ‘Gıda Güvenilirliği, Gıda İsrafı, Gıda Hijyeni ve Su Kısıtı/Verimliliği Seferberliği’ konularında eğitim düzenlendi. Eğitime katılan öğrencilere süt ikram edildi. Düzenlenen eğitimde gıda israfı, güvenilir gıda, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, gıdaların saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Tarım ve Orman Bakanlığının 2018-2023 Stratejik Planında yer alan; uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan ’Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek’ hedefi doğrultusunda, 2023 yılında il ve ilçe merkezlerimizdeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören toplam 1145 öğrenciye ulaşılarak gıda konularında farkındalık oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde okullarda bu tarz eğitimlerin yapılması planlanıyor.