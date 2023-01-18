Bilinçsizce atılanları topladılar, poşet poşet çöp çıktı

Körfez’de ekipler doğaya bilinçsizce atılanları topladı. Poşetler dolusu çöp, ekipleri bile şaşkına çevirdi.

Sıfır atık çalışmalarının yanı sıra çevre temizliğine de büyük önem veren Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe bölgesinde bilinçsizce çevreye atılan çöpleri topladı. Özellikle doğaya zararı olan atıklar, poşet poşet çıkınca ekipler bile şaşkına döndü.

İlçe genelinde temizlik konusunda hassas çalışan ve vatandaşları sık sık duyarlı olmaya davet eden Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye atılan ve çoğunluğu plastik olan çöpleri titizlikle toplayarak, ayrıştırılması için Atık Getirme Merkezi’ne götürdü.