Bilkent Şehir Hastanesi 2023 yılında yaklaşık 6,5 milyon vatandaşa muayene hizmeti verdi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, hastanenin 2023 yılında yaklaşık 6,5 milyon vatandaşa muayene hizmeti sunduğunu kaydetti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Bilkent Şehir Hastanesinde 2023 yılında sunulan hizmet ve bu yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şuan da tek tük depremzede hastamız var"

Surel, 2023 yılının da daha önceki yıllar gibi yoğun geçtiğini ifade ederek, “2023’de üzücü konular oldu. Pandemiden sonra tam yüzümüz güldü derken 6 Şubat depremleri ile milletçe hep beraber üzüldük. Etlik Şehir Hastanemizle beraber Ankara’ya düşen yükün ciddi bir kısmını karşıladık ve deprem zamanı hastalarımıza elimizden gelen desteği imkanlar doğrultusunda sağlamaya gayret ettik. Şuan da tek tük depremzede hastamız var. Daha çok fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden veya tekrarlayan ameliyatlar olması gereken birkaç hastamız dışında depremle ilgili sürece olan herhangi bir hastamız kalmadı. Deprem bölgesinden meydana gelen göçle beraber sürekli hastamız haline gelen bir kitle de oldu” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistine yönelik saldırıların ardından Türkiye’ye tedavi amaçlı getirilen hastaların tedavisi konusunda belirli bir hizmet verdiklerini ifade eden Surel, “Şu anda hali hazırda hastanemizde misafir ettiğimiz Gazzeli hastalarımız da var ancak tedavi süreçleri tamamlanmış, valiliğimizin sağladığı konaklama şartlarında misafir edilen Gazzeliler de mevcut” diye konuştu.

"2023 yılında yaklaşık 6,5 milyon muayene yapmışız"

Surel, Bilkent Şehir Hastanesinin günlük ortalama olarak 100 ila 120 bin arası nüfusu olduğunu belirterek, “Bunların 30 bini günlük hasta olarak polikliniklerimize müracaat etmeye geliyor. Ortala günlük 500 civarında poliklinik açıyoruz. 131 ameliyathanemizde günlük 600 civarında ameliyat gerçekleştiriyoruz. Günlük 800 civarında ise yatan ve çıkan hastamız oluyor. 2023 yılında yaklaşık 6,5 milyon muayene yapmışız” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Surel, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almadan hastaneye gelen hastalara da poliklinik hizmeti verebildiklerini ifade ederek, “Günlük muayene edilen 30 bin bin hastanın yaklaşık 15-16 bini MHRS üzerinden randevulu gelen, yine yarıya yakını MHRS randevusu olmadığı halde hastanemize gelen kitleden oluşuyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca Surel, Bilkent Şehir Hastanesinde yer alan yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının 2019 yılından beri yüzde 85-90 civarında olduğunu kaydetti.

2023 yılında 180 bin vatandaşın Bilkent Şehir Hastanesinde yatarak tedavi hizmeti aldığını belirten Surel, “Yaklaşık 500 bin civarında tomografi tetkiki gerçekleştirmişiz. 250 bin civarında da MR tetkiki gerçekleştirmişiz” açıklamasında bulundu.

Bazı durumlarda yoğunluğun artması sebebiyle bazı tetkiklerde sıkışmalar olabildiğini kaydeden Surel, bu durumlarda ilgili cihazların sayısını artırmak ve ilgili yatak sayısını artırmak için bakanlık ile ortak çalışarak olağanüstü süreçleri yönettiklerini vurguladı.

Geçtiğimiz sene bazı vatandaşların MHRS’den randevu alamadıklarına yönelik şikayetlerin üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önderliğinde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, kliniklerin MHRS kapasitelerini en yüksek seviyeye çıkardıklarına dikkati çekti. Ayrıca surel, mesai dışında saatlerde de ek poliklinikler açarak gündüz hastaneye gelemeyen vatandaşların ihtiyaçlarını gece de karşıladıklarını kaydetti.

"Özellikle MR ve ultrason sayımızı artırmak gibi bir çalışmamız var"

Bu yıl içerisinde görüntüleme sistemlerini artırmaya çalıştıklarını dile getiren Surel, "Özellikle MR ve ultrason sayımızı artırmak gibi bir çalışmamız var. Onları inşallah en kısa sürede artırmak gayretindeyiz. Yine, muayene sayılarımızın artmasıyla beraber ortaya çıkan tetkikler içerisinde endoskopik tetkik ihtiyacımız çok fazla. Bu ihtiyacımızı karşılamak için de kapasitemizi yüksek tutmakla beraber yeni endoskopi cihazları almak noktasında çalışmamız var. Bunun da taleplerinde bulunduk, bakanlığımız karşılıyor" dedi.

Surel, Bilkent Şehir Hastanesini tam dijital hastane yapmak gayretine emin adımlarla devam ederek, en kısa zamanda ’dijital hastane’ unvanı almak istediklerine dikkati çekti.