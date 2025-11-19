Bilkent Şehir Hastanesinden normal doğum etkinliği: 'Doğal Şenlik'

Bilkent Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle normal doğumun faydalarının anlatıldığı ‘Doğal Şenlik’ düzenledi.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Bilkent Şehir Hastanesinde normal doğumun faydalarını anlatmak ve özendirmek için ‘Doğal Şenlik’ etkinliği yapıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, 2024 yılında ‘Doğal olan normal doğum’ lansmanı düzenlendiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız bir proje başlattı. Ülkemizde özellikle son yıllarda artan sezaryen olma oranlarını düşürmek üzere bir eylem planımız bulunuyor. Biz de bu sene istedik ki bu eylem planına bir faydamız, katkımız olsun. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle ‘Doğal Şenlik’ projesi yaptık. Buraya katılanlara normal doğumu anlatmak, özendirmek ve normal olan doğumun anne ile bebek üzerinde faydaları konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Ülkemizde artan sezaryen oranlarının neden düşürülmesi gerektiğini böyle bir şenlik ortamında tekrar dile getirelim istedik. Halkın bu konudaki farkındalığını artırmak istedik" diye konuştu.

"Normal doğan bebekle sezaryen yoluyla meydana gelen bebekler aynı değil"

Sağlıklı nesillerin üremesi için doğum şeklinin çok önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Tekin, "Normal doğan bir bebekle sezaryen dediğimiz ameliyat yoluyla meydana gelen bebekler aynı değil. Yapılan çalışmalar bize vajinal yoldan yapılan doğumda bebeklerin bağışıklarının daha iyi olduğunu gösteriyor. Alerjik hastalık risklerinin sezaryenle doğan bebeklerde daha yüksek olduğunu ve sezaryenle doğan bebeklerin kanser, obezite, şeker hastalığı gibi genetik birtakım değişiklikler nedeniyle risklerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Biz demiyoruz, çalışmalar bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla artık doğum şekli önemli. Doğum şekliniz sizin ilerideki hayatınızı etkiliyor. Bizim topluma bunu anlatabiliyor olmamız gerekiyor ki sezaryen ameliyatının bir doğum şekli olmadığını, bir tercih olmaması gerektiğini, sadece acil durumlarda, gerçekten gerekli durumlarda, anne-bebek hayatı tehlikeye girdiği durumlarda yapılması gereken bir ameliyat olduğunu anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.