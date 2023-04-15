11 ülkenin mücadele ettiği Antalya Megasaray Tenis Akademi’de düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup sona erdi.

A Milli Kadın Takımı grubu 6’ncı olarak bitirerek gruptaki yerini korurken İsveç birinci, Macaristan ikinci ve Hollanda üçüncü olarak bir üst gruba yükseldi. Bulgaristan ile mücadele eden A Milli Kadın Takım ilk maçında Berfu Cengiz ve Denislava Glushkova karşılaştı. Denislava Glushkova, Berfu Cengiz’i 6-3, 6-4 yenerek Bulgaristan’ı 1-0 öne taşıdı. Türkiye-Bulgaristan serisinin ikinci maçında Isabella Shinikova, Çağla Büyükakçay’ı 6-3, 1-6, 6-1 yenerek Bulgaristan’ı seride 2-0 öne geçirdi ve Türkiye grubu 6’ncı olarak tamamladı.

Bir üst gruba çıkan takımlara ödüllerini takdim eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “ITF başhakemi Mihaela Testiban, ITF başhakem yardımcısı Chris Mann, turnuva direktörü Özgür Ergüden, Milli Takım Ana Sponsoru Enplus ve Megasaray Tenis Akademi’ye Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I turnuvasının düzenlenmesindeki katkıları için çok teşekkür ederim. Turnuvada mücadele eden 11 ülkenin değerli sporcuları, top toplayıcılar, hakemlerimiz, milli takım delegasyonları sizlerin sayesinde 6 gün boyunca fair-play ruhuna uygun birbirinden heyecanlı maçları hep beraber izleme fırsatı bulduk. Hedeflerimize ulaşabilmek adına daima paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, Uluslararası Tenis Federasyonu’yla iş birliği yapmaktan dolayı çok memnunuz. Bu bağlamda, Türkiye’nin tenis ülkesi olması adına ITF ile birlikte çalışarak çok önemli bir aşama kaydettik. ITF Başkanı David Haggerty’e ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Tenisin uluslararası organizasyonlarının tüm Türkiye’ye yayılmasını planlamıştık ve bunları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizde ağırladığımız her misafir bizler için çok kıymetli, umarım güzel anılar biriktirerek ülkemizden ayrılıyorsunuzdur. Sizleri tekrar ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.