BİLSEM öğrencileri bilimsel bildiri sundu

Bilecik’te Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri bilimsel bildiri sunarak üretkenliklerini gösterdiler.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas BİLSEM ve Buruciye BİLSEM işbirliğinde Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde BİLSEM öğrencileri 2. Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi’nde Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezinden Danışman Öğretmen Emrah Urhan rehberliğinde öğrencisi Nihat Göktuğ Yılmaz, ‘Doğal afetlere ilişkin farkındalık düzeylerinin tespiti’ konulu bildiri sundu.

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 4’üncü Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresinde Danışman Öğretmen Sedef Çelik rehberliğinde öğrencileri Özkan Burak Özer ve Yunusemre Durgut, ‘Hibrit eğitim sistemine geçişin ingilizce öğrenimine etkisi üzerine öğrenci görüşleri’ konulu bildiri sundular.

Öğrencilerden Abdullah Uslu da, ‘Ortaokul seviyesinde öğrencilerin ingilizce öğrenmeye yönelik algıları’ konusunda bildiri sundu.

Danışman Öğretmeni Sedef Çeliş rehberliğinde öğrenci Beyzanur Aydın’ın, “Pandemi sürecinde eğitimde yaşanan dijital değişim ve dönüşümün eğitim paydaşları açısından incelenmesi” konulu makalesi Bilim Armonisi dergisinde yayınlandı. Öğretmenlerin danışmanlığında öğrenciler 2023 yılını bir önceki yıla göre daha çok bilimsel yayın sözü verdiler.