Bilyalı tornette İstanbul Şampiyonları Başakşehir'den

İstanbul Gençlik Oyunları’nda şampiyonlar belli olmaya başladı. Oyunlar çerçevesinde düzenlenen bilyalı tornet turnuvasında İstanbul şampiyonları belli oldu. Hem erkeklerde, hem de kızlarda şampiyonluğa Başakşehirli öğrenciler uzandı.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda bilyalı tornet kategorisinde final mücadelesi nefesleri kesti. Kızlar ve erkeklerde 39 ilçeden dörder takım şampiyonluk kupası için ter döktü. Yağışlı havanın da etkisiyle araçların kontrolünün zorlandığı yarışlarda kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışlar sonucunda hem erkeklerde, hem de kızlarda şampiyonluk kupası Başakşehirli öğrencilerin oldu.

Şampiyonlardan Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür

Erkeklerde şampiyonluğa uzanan ekip, 18.80 saniyelik derecesiyle Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ahmet Alpdemir ve Muharrem Talha Koluksa oldu. Kızlarda ise 20.49 saniyelik derecesiyle Başakşehir TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi’nden Suzan Duman ve Şevval Deniz birinciliği kazandı. Final mücadelelerinde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonlar, elde ettikleri başarıdan ötürü mutlu olduklarını söyledi ve Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yarışların eğlenceli geçtiğini dile getiren Ahmet Alpdemir, “Güzel bir yarıştı. Bayağı eğlenceli geçti. 39 ilçeden son 5 okul arasına kaldık ve şampiyon olduk. Çok güzel bir his. Şampiyon olacağıma inanıyordum” dedi.

İstanbul şampiyonu olacaklarından emin olduğunu söyleyen Suzan Duman, “ Buraya kendimizden emin bir şekilde geldik. Yarışlar eğlenceliydi ama bir o kadar da zordu. Başakşehir Belediyesi’ne böyle bir turnuva düzenlediği için teşekkür ederiz” diye konuştu.