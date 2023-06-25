Bin 200 metre uzunluğundaki cadde yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt dönüşüm seferberliği çerçevesinde Arifiye ilçesindeki bin 200 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip arter 2 bin ton asfalt ile yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlar tek tek sıcak asfalta kavuşuyor. Yeni asfalt sezonuna hızlı başlayan büyükşehir, kent merkezinde ve 16 ilçede güzergahları yeniliyor. Bu çerçevede Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri Arifiye Siteler Caddesi’nde başlattığı işlemleri tamamladı. Büyükşehir Arifiye’nin Arifbey Mahallesi’nde de hızlı bir dönüşüm çalışması gerçekleştirdi. Bin 200 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip Siteler Caddesi bayram öncesi yeni yüzüne kavuştu. Ekipler yaklaşık 2 bin ton asfalt ile yenilendi.