Bin 200 ton asfaltla 800 metrelik güzergah yanilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için gece çalışan ekipler, Ankara yolunun ardından Haşim İşcan Caddesi asfaltını da gece boyunca süren hummalı çalışmalarla yeniledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Hafta sonu Bursa-Ankara karayolunun Ankara gidiş istikametinde Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasını yenileyen ekipler, çalışmalara kent merkezinde de devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevede Haşim İşcan Caddesi’nin Demirtaşpaşa Köprüsü’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar bölümünde asfalt yenileme çalışması yapıldı. Yaklaşık 800 metrelik güzergah bin 200 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi.