Bin 200 yıllık İrene Kulesi, sanat galerisine dönüştürüldü

İstanbul’da bin 200 yıllık tarihe sahip Orta Bizans Dönemi’nden kalan İrene Kulesi, dokuma atölyesinden sanat galerisine dönüştürüldü. Eskiden harap haldeki kulenin içerisinde şu anda tezhip, ebru, minyatür ve hat sanatları yapılıyor.

İstanbul’da bir Orta Bizans Dönemi kulesi olan İrene Kulesi, Fatih’in Eminönü semtinde, Büyük Valide Hanı içinde bulunuyor. Hanlarda çalışan esnafın birçoğu bile tarihi kulenin varlığını bilmiyor. Eskiden dokuma atölyesi olarak kullanılan kule, tarihi dokuya uygun bir bakım sürecinden geçerek sanat galerisine dönüştü. Kule içerisinde bulunan merdivenler, aslına uygun olarak yenilendi. Duvarlar hat, ebru ve kufi sanat eserleri ile donatılarak farklı bir görünüme kavuştu. Sanat galerisinin içerisi özel ışıklandırmalar sayesinde de estetik bir görünüm kazandı. Sanat galerisinde 6 sanatçı farklı alanlarda eserlerini üretiyor. Yerli ve yabancı toplam 30 sanatçının eserleri ise yılın farklı dönemlerinde özel sergilerle sanatseverler ile buluşuyor. İsteyen yerli ve yabancı turistler ise ücretsiz bir şekilde sanat galerisini gezebiliyor. Bin 200 yıllık tarihe sahip kule artık sanat galerisi olarak hizmet veriyor.

“Asıl vizyonumuz, tarihi dokuyu geleneksel Türk sanatları ile birleştirmek”

Geleneksel ve modern sanatları tek bir çatıda toplamayı hedeflediklerini dile getiren İrene Sanat Galerisi’nin İşletme Yöneticisi Kubilay Günel, “Sanat galerisi içerisinde resim, tezhip, ebru, minyatür ve hat sanatları ile ilgili üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İçeride bir atölyemiz var, sanatçılarımız burada çalışıyorlar. Şu an içeride karma bir sergimiz mevcut. Geçen yaz hat ve kufi sanatı üzerine çok özel sergilerimiz oldu. Burası Orta Bizans Dönemi’nde yapılmış bin 200 yıllık olduğu söylenilen bir kuledir. Geçmiş dönemlerde zindan, gözetleme kulesi ve kilise olarak kullanılmıştır. Osmanlı Devletine geçtiği zaman hazine odası olarak kullanıldığı söyleniyor. Bizim asıl vizyonumuz tarihi dokuyu geleneksel Türk sanatları ile birleştirmektir” dedi.

“Çok güzel bir tarihi eserimiz ortaya çıktı”

Sağır Han’da 60 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen İrene Sanat Galerisi kurucularından Karabey Tecer, “Kule, İstanbullular tarafından hatta esnaf tarafından bile bilinmiyordu. Biz tarihi korumaya mecburuz ve aynı zamanda burayı sanat galerisine dönüştürerek kazandık. Çok güzel bir tarihi eserimiz ortaya çıktı. Vatandaşlar burayı gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Turistler ellerinde telefon ile burayı bulup geliyorlar. Biz elimizden geldiği kadar uğraşıp burayı güzel bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.