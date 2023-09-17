Bin 620 nüfuslu ilçeyi 3 günde yüzbinlerce kişi ziyaret etti

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla Kırklareli’de 1910 yılında kurulmaya başlanan ‘Pavli Panayırı’nın son gününde mahşeri bir kalabalık yaşanırken, panayırın kurulduğu bin 620 nüfuslu ilçede adım atılacak yer kalmadı.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan ‘Pavli Panayırı’, bu yıl 113. kez yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere kapısını açtı. 14-17 Eylül tarihleri arasında kapılarını açan panayırın son gününde adeta mahşeri bir kalabalık yaşandı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve diğer çevre illerden vatandaşlar panayıra akın etti. Akına uğrayan bin 620 nüfuslu ilçeye yüzbinlerce vatandaş geldi.

Şehrin tüm girişlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

Panayır için Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine gelen vatandaşlar, yoğun bir trafik ile karşılaştı. Uzun süre trafik kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, uzun bir bekleyişten sonra panayır alanına giriş yapabildi. Panayırda park yeri kalmayınca araçlar tarlalara park edildi. Akın akın giriş yapan vatandaşlar panayır alanını da doldurdu. Mahşeri kalabalıkta ’İğne atsan yere düşmez’ tabiri de gerçekleşmiş oldu.

Türkiye’de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan ‘Pavli Panayırı’na gelen vatandaşlar, kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları aldı. Vatandaşlar, panayır alanında dönme dolap, kemikaze, gondol, zincirli uçan sandalye gibi çeşitli oyun gruplarının önünde de sıralar oluşturdu. Panayırda yöre halkının konaklamak için römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatması ise renkli görüntüler oluşturdu.