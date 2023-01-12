Bin 803 minibüs ile 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için harekete geçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME toplantısında aldığı kararla bin 803 minibüs ile 322 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü için harekete geçildi. Taksiye dönüşüm için gerekli özellikteki ilk prototip tanıtılırken taksilerin, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacağı belirlendi.

UKOME toplantısında ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda harekete geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için gerekli özellikteki ilk prototipi İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Binası’nda tanıtarak yeni taksilerin özellikleri anlatıldı. Bu taksilerde; akıllı tepe lambası olacak. Akıllı tepe lambasında taksi, dolu, boş, rezerve, servis dışı ve S.O.S ifadeleri yazacak. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olacak. Böylelikle, taksicilerin “yolcu seçme, yolcu almama” gibi yaşanan sorunları da ortadan kalkacak. Araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak, basılması durumunda tepe lambasında “S.O.S” ibaresi yer alacak “S.O.S” yazısını gören kolluk kuvvetleri aracı durdurarak müdahalede bulunacak. Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezinde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapılacak. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak.

“İlk grup Şubat sonu itibarıyla İstanbul trafiğine çıkacak”

Araçlarla ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Bu ilk aracımız bazı özel donanımları da İstanbullularla tanıştıracak. Bin 803 tane minibüs raylı sistemlere paralel olarak çalışan atıl konuma gelmiş, minibüsçünün evine ekmek götüremediği bir düzende çalışıyordu ve bunlar aynı zamanda İstanbul trafiğinde de durma, bekleme anlamındaki sorun ve şikayetler çözüm merkezimize ulaşıyordu. Dolayısıyla bu hattaki minibüslerimizin tamamı hızlıca gerekli şartları sağlayıp gösterdiğimiz araç prototipinin özelliklerine uygun, farklı tip farklı markadaki araçlarını temin edip lisans belgesi aldıklarında İstanbul trafiğine çıkabilecekler. İlk grubun şubat sonu itibarıyla İstanbul trafiğine çıkmasını hedefliyoruz. Yani şubat ayının son günlerinde 200-300 arasında minibüsten taksiye dönüşen araç İstanbullulara hizmet verecek. Geri kalan araçların da yani bin 803’e tamamlanacak şekilde nisan sonu itibarıyla İstanbul trafiğine çıkmasını hedefliyoruz. Taksi dolmuşlarımız da bunlara eklendiğinde donanımlı ve standardı yüksek özel hizmet sunabilecek taksinin İstanbullunun şikayet ettiği bazı sorunları giderecek şekilde hizmet verebileceğini düşünüyoruz. Bu yüksek standartlar; 8+1 kişilik ailenin bilebileceği nitelikte özel araçlar. Bu araçlar, engelli girişine de müsait. Taksi içerisinde güvenlikle ilgili bazı endişeler belirtiyorlardı. Bunları engellemek için şoförle yolcu arasında bir güvenlik parapeti olacak” dedi.

"Yaklaşık 10 bin şoförümüze ulaşım konusunda eğitimler veriyoruz"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise “Geçtiğimiz süreçte İstanbul’daki ticari araç sürücülerine eğitim vermek amacıyla İBB Ulaşım Akademisi’ni kurduk. Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin şoförümüze ulaşım konusunda eğitimler veriyoruz. Ancak bu projeyle beraber bu eğitimleri bir kademe daha ilerleterek 15 günlük eğitimler haline getiriyoruz ve UKOME kararında yine bu şekilde belirterek özellikle bin 803 takside sadece bu 15 günlük eğitimi alacak şoförler çalışıyor olacaklar. Bu eğitimi almadan o taksilerde şoförler çalışamayacak. Tamamen kapanan minibüs hatlarının şoförlerini isteğe bağlı olarak taksi eğitimi ve 15 günlük eğitim içerisinden geçirip hızlıca sahada taksi şoförü olarak çalışmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.