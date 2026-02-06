Bin rakımda oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde yağışın ardından beliren gökkuşağı, sisli doğa manzarasıyla bütünleşerek görsel şölen sundu.
İlçenin bin rakımlı yayla ve tepe kesimlerinde etkili olan sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Bulutların arasından süzülen güneş ışıkları ve bölgedeki sis tabakasıyla birleşen gökkuşağı, yeşil doğanın üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.