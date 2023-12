Bin yataklı şehir hastanesinde altyapı çalışmaları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bin yataklı Şehir Hastanesi’nin altyapı çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacaklarını açıkladı.

İmzaları atılan 21 milyon TL’lik bin yataklı Şehir Hastanesi’nin altyapı çalışmaları hafta içinde başlayacak. Çalışmalar çerçevesinde bin 540 metre kanalizasyon hattı ile 2 bin 300 metre içme suyu hattı Şehir Hastanesi’ne kazandırılacak. Çalışmaları yakından takip edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hızla yükselen Şehir Hastanesi’nin ve kısa süre içerisinde başlayacak altyapı çalışmalarının hayırla tamamlanmasını temenni etti. Yüce, “AK Parti belediyeciliği ve Cumhurbaşkanımızın ülkeye hizmet aşkı ile Sakarya her geçen gün daha fazla değer kazanıyor. Gerek ulaşım, gerek sanayi, gerek ise sağlık konusunda hayata geçirilen projeler şehrimizi yaşanabilir şehirlerarasında her zaman daha ileri taşıyor. Göreve geldiğim ilk günden beri Sakarya ve Sakaryalılar her zaman daha güzelini daha iyisini hak ediyor diyerek çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürdük. Bugün ise şehrimizin dev projelerinden biri olan Şehir Hastanesi’nin altyapı hatları projesini başlatıyoruz. Her adımını yakından takip edeceğim altyapı projesini kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve ihtiyaçları için uzun ömürlü ve kusursuz bir altyapı hizmeti sunacağız” dedi.