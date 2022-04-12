Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan 'Kutsal Rislet' Yazma Mushaf Sergisi'nde, her biri adeta birer sanat eseri olan 70'ten fazla el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Serginin en kıymetli parçaları arasında ise bin yıllık Kuranlar ile Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu ve sayfa kenarlarına not düştüğü Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor.

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  • 12.04.2022 15:44
  • Güncelleme: 12.04.2022 16:25
Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi’nde, her biri adeta birer sanat eseri olan 70’ten fazla el yazması Kur’an-ı Kerim bulunuyor. Serginin en kıymetli parçaları arasında ise bin yıllık Kuranlar ile Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu ve sayfa kenarlarına not düştüğü Kur’an-ı Kerim’de yer alıyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi’nde 70’ten fazla el yazması Kur’an-ı Kerim yer alıyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan el yazması Kur’an-ı Kerimler, arasında Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu ve sayfa kenarlarına not düştüğü Kur’an-ı Kerim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kur’an-ı Kerim’in indiği ay olan Ramazan’a özel hazırlanan sergide, kâğıdın henüz yazı malzemesi olarak kullanılmadığı 9. yüzyıldan (Abbasi Dönemi) 19. yüzyıla kadar her yüzyıl için seçilmiş bir eser bulunurken, 65 kilogramlık Kuran-ı Kerimi’de serginin en ağır musafı olarak yer alıyor.

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“Fatih’in vakfettiği bir musafı şerif var”

Sergiyi anlatan Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Hüseyin Kutan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından koleksiyonlarında bulunan yazma musafların açılmış olduğu Kutsal Risalet isimli sergideyiz. Sergimiz 8 Nisan’da açıldı ve 29 Nisan’da kısmetse AKM İstanbul Galeri’de devam edecek. İçinde bulunmuş olduğumuz ay Ramazan ayı Kuran-ı Kerim’in indiği ay, dolayısıyla Ramazan ayının içerisinde böyle bir sergi programı başkanlık olarak düşündük ve İstanbulluların beğenisine sunuyoruz. Bu sergide 70’in üstünde musaf-ı şerif var. Hiçbirini birinden ayıramıyoruz. Her biri birbirinden çok çok kıymetli ama hat ve tezhip açısından baktığımız zaman şahsen 13’ün asır musaflar bizim için çok değerli. Büyük üstat 2’inci Beyazıt’ın aynı zamanda hocası Şeyh Hamdullah’ın ve onun silsilesinden gelen hattatların musafların söz konusu. Sultan Fatih’in vakfettiği bir musaf-ı şerif var. Aslında kısacası burada sanatseverlerin beğenisine sunulan bütün eserler ve musaflar hepsi birbirinden çok kıymetli. İstanbulluları, İstanbul’a yakın illeri, İstanbul’a gün geçirmek için gelen herkesi sergimize ziyarete davet ediyoruz. Çünkü bin yıllık musaf-ı şerifler ilk defa gün yüzüne çıktı. 9’uncu asır itibariyle Kuran-ı Kerimler de mevcut” diye konuştu.

İHA

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