Bina tecavüzü olan parsellere satış onayı

Silivri Belediye Meclisi'nin 7 Nisan 2025 tarihli toplantısında Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na havale edilen, mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait 19 adet taşınmazın satışıyla ilgili rapor komisyondan geçti.

BİNALARIN TECAVÜZÜ NEDENİYLE SATIŞ KARARI

Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarihli ve 2109350 sayılı yazısıyla meclis gündemine taşınan talep doğrultusunda, söz konusu taşınmazların bitişiğinde yer alan parseller üzerindeki binaların belediye mülkiyetine tecavüzlü olması nedeniyle bu taşınmazların müstakil olarak kullanılamadığı ifade edildi. Bu nedenle, söz konusu taşınmazların tecavüzlü yapıların bulunduğu parsellerin maliklerine satışının yapılması komisyonlar tarafından değerlendirildi.

SATIŞTAN ELDE EDİLECEK GELİR HİZMETLERDE KULLANILACAK

Komisyon görüşünde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında yapılacak satışların, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h ve 18/e maddelerine uygun olduğu belirtilerek, satış işleminin uygun bulunduğu ifade edildi. Satıştan elde edilecek gelirlerin ise Silivri Belediyesi'nin hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacağı kaydedildi.

SATIŞI PLANLANAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

Komisyon raporunda satışa konu olan taşınmazlar şu şekilde sıralandı:



Hazırlanan rapor, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonu üyelerinin oy birliği ile Silivri Belediye Meclisi'nin onayına sunuldu.